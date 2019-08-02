Недовідставка Богдана. Що це було?

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Вечір четверга в українському інфопросторі був майже повністю заповнений однією персоною і однією інтригою: пішов чи ні у відставку Андрій Богдан, голова Офісу президента.

А почалося все з того, що кільком медіа їхні "достовірні джерела" "злили" інформацію, ніби керівник президентського офісу написав заяву про відставку.

Більше того, в мережі з'явилася нібито й сама заява - щоправда, написана від руки, без адресата, підпису, дати і дивним формулюванням "прошу звільнити мене з займаної посади за власним бажанням з моменту бажання".

Копирайт изображения Facebook Image caption Фото такої "заяви Богдана" поширили ряд видань та соцмережі

BBC News Україна так і не отримала підтвердження цієї інформації з двох достовірних джерел, тому не публікувала новину про можливе звільнення.

На тлі мовчання самого Андрія Богдана вся ситуація породила безліч геополітичних теорій у дусі "США змусило Зеленського звільнити друга", висновків, що "мер Києва Кличко переміг" та кадрових прогнозів для "звільненого" - від посади керівника Вищої ради правосуддя і аж до крісла генпрокурора чи прем'єра.

Зрештою, за кілька годин голова Офісу президента у своєму Facebook виклав не зовсім цензурну картинку про Віталія Кличка, з чого можна зробити висновок - "злив" про "звільнення" Андрія Богдана був скоріше тролінгом.

Як на це все реагували соцмережі?

"Більше часу з Зеленським" і "Баканов танцює на столі"

"Кажуть, Богдан вирішив залишити роботу, щоб більше часу проводити з Зеленським", - написав журналіст Михайло Ткач, нагадуючи про численні фото Богдана і Зеленського під час різноманітних поїздок.

"Андрій Богдан написав заяву на звільнення. Тепер ОПУ очолить Богдан Андрій", - пожартував блогер Антон Ходза.

"Баканов танцює на столі", - натякнув на ймовірний конфлікт між керівництвом СБУ та Офісу президента Антон Швець.

Та чи не найточніше описав ситуацію блогер Роман Шрайк: "Терміново!!! За отриманим мною ексклюзивним інсайдом н...ра (зовсім нічого. - Ред.) не зрозуміло!!! Прошу максимально поширити цю інформацію!!!"

"Загалом, не БОгдан, а БогдАн. Не Андрій, а автобус. Не подав у відставку, а відправився в депо. І зупинка не по бажанню, а коли бензин скінчиться", - пожартував журналіст Євген Кузьменко, коли стало більш-менш зрозуміло, що відставки в ОП, швидше за все, в четвер не відбулося.

А користувачка Владіслава Діденко закликала всіх продовжувати жартувати.

І український Facebook продовжив.

Чи так.

Що ж це було?

"Чисто як версія. Може ж бути так, що глава офісу тренує безпосередньо президента. Звільнить, чи ні? Якщо ні, то двері відкриті - можна оголосити заяву жартом", - припустив головний редактор РБК-Україна Сергій Щербина.

"Тільки, якщо заяву буде оголошено жартом, проти Офісу буде налаштована вся медійна частина. А значить і проти президента, що недобре", - додав він.

"Коли йдуть, то "бажання" виникло й оформлене. І так не пишуть. Чутки про відхід Богдана йдуть регулярно. Кажуть, що ймовірне його переміщення на іншу посаду, по контролю силових структур, фіскальних органів. Що це може бути зроблене як символічний жест напередодні візиту президента в США", - відзначив керівник "Цензор.нет" Юрій Бутусов.

"Але в будь-якому випадку, на даний момент Богдан зберігає близькість до президента і величезний вплив, нічого схожого на розрив і охолодження відносин непомітно", - наголосив він.

"ЗеКоманді набагато цікавіше модерувати обговорення відставки Богдана, ніж відповідати на питання про долю закону про ТСК, необхідного для імпічменту, або коментувати треш у Окружному адміністративному суді Києва… Схоже, на Банковій відчули себе людиною з супер-пультом, яка перемикає канали поширення інформації", - дає свій висновок директор "Інституту світової політики" Євген Магда.

Перед цим він напівжартома припустив, що все це могло бути частиною тренінгу для майбутніх депутатів від "Слуги народу", який зараз триває у Трускавці.

"Тобто, правильно новина про Богдана звучить так: глава офісу президента (якому повірили 73% виборців) написав фейкову заяву про звільнення, щоб потролити мера столиці України (за якого віддали голоси близько 70% киян)", - написав головний редактор LIGA.net Борис Давиденко.

"Одразу відчувається, що демократія і довіра - це українські наднаціональні цінності", - поіронізував він.

"Товариші. Якщо після вчорашніх новин ви на радощах зібралися здати всі готівкові долари, зробити щеплення від кору або привітати Віталія Кличка з Днем національного кіно Азербайджану, наполегливо рекомендую утриматися, щоб не виставити себе дурнем. Андрій Богдан не пішов у відставку. Це не просто качка. А дуже жирна качка. Я про новину", - відзначив Мустафа Найєм.

"Офіційний фейк"

А журналістка видання "Новое время" Христина Бердинських розповіла, як розгорталася вся інформаційна історія.

"Андрій Богдан на моє запитання - чи це фейк, відповів, що не коментує цю інформацію. А ось із президентського офісу я отримала фотографію нібито заяви Богдана з проханням "його звільнити за власним бажанням, з моменту бажання". Я б ніколи в житті не опублікувала цей папірець, якби не отримала її від офіційної особи", - написала вона.

І резюмує: "Із ситуацією з Богданом, його відставкою або не відставкою, очевидно, що немає нічого хорошого. Це прикол і стьоб над традиційними медіа, а також введення в оману виборців. Демонстрація їм, що не вірте нікому, тільки нашому телеграму й інстаграму. Постправда в чистому її прояві".

"При Януковичу, коли ЗМІ критикували президента, їх обзивали агентами Заходу. При Порошенку руками Москви. Переживемо якось і цю нову віртуальну реальність. І повірте, з часом розберемося, як відрізняти офіційну інформацію від офіційного фейк", - пообіцяла журналістка.

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