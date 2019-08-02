Зеленський про заяву про відставку Богдана - вона є

Копирайт изображения Офіс президента України Image caption Зеленьский пояснив ситуацію з Богданом під час візиту на Івано-Франківщину. Сам Андрій Богдан супроводжував його у цій поїздці

Президент України Володимир Зеленський пояснив ситуацію з можливою відставкою керівника свого офісу Андрія Богдана.

"Ми не тримаємося за владу. Ми - всі ключові люди, які зі мною прийшли, - домовилися з самого початку, що напишемо заяви на звільнення", - заявив Володимир Зеленський під час відвідування Івано-Франківської області.

"Якщо суспільство чи президент відчуватимуть, що та чи інша людина не може впоратися з поставленими Україною завданнями, то в будь-який момент ця людина, не тримаючись за крісло, піде у відставку", - додав глава держави.

Він пообіцяв, що може показати всі заяви на звільнення від членів його команди.

Та наголосив, що станом на зараз заява Андрія Богдана про звільнення не підписана.

Після цього сам Андрій Богдан написав у Facebook "Ми всі написали заяви про звільнення))) За крісло не тримаємось!!!"

Заява Богдана

Копирайт изображения Facebook Image caption Фото такої "заяви Богдана" поширили ряд видань та соцмережі

Напередодні в українських медіа з'явилась новина з посиланням на "джерела в Офісі президента" про нібито відставку Андрія Богдана.

Також було опубліковане фото "заяви", з формулюванням: "Прошу звільнити мене з займаної посади за власним бажанням з моменту бажання".

Щоправда, у заяві не було адресата, а на фото не було видно ні дати, ні підпису.

Серед причин "відставки" одразу почали називати вимоги США та протиріччя Андрія Богдана з мером Києва Віталієм Кличком, якого керівник Офісу президента закликає подати у відставку з посади голови КМДА.

Водночас в ОП "відставку Богдана" не підтвердили, а сам він через кілька годин після появи новин про нього опублікував у Facebook нецензурний жарт про Віталія Кличка.

З чого медіа зробили висновок, що вся ситуація була своєрідним тролінгом зі сторони голови Офісу президента Зеленського.

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