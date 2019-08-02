Смертельний Головпоштамт: 30 років трагедії на Хрещатику (Фото)

Копирайт изображения UNIAN Image caption Головпоштамт після трагедії

Тридцять років тому, 2 серпня 1989 року, на головній площі Києва обвалилися колони з балконом і накриттям над входом до Головпоштамту. Трагедія забрала життя 11 людей.

Згодом конструкцію на нинішньому Майдані Незалежності відновили і вона була епіцентром Помаранчевої революції та Євромайдану.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Сучасний відновлений вигляд

Трагедія сталась у середу о 16 годині 20 хвилин. В результаті обвалу загинули 11 осіб, з яких шестеро були гостями з Росії. Кількох людей вдалось врятувати.

Серед гостей з тодішньої РСФСР були двоє москвичів-молодят, один житель Нового Оскола, а троє - з Південно-Сахалінська.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Рятувальні роботи

Влада Києва тоді назвала офіційною причиною трагедії брак, допущений при будівництві приміщення в 1957 році. У 1989 році намагались перекласти всю провину на будівельників 50-х років.

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Хоча тоді також лунали версії про недбалість і порушення правил будівельних робіт сучасників. Причиною обвалу міг стати ремонт: портик з масивним балконом та балюстрадою довго стояв у будівельному риштуванні. Працівники змінювали облицювальну плитку на колонах.

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2 серпня будівельники перфораторами зрізали стару плитку і пішли на обід. Очевидці згадують, що йшов невеликий дощ, тому люди зібрались під поштою.

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Спочатку завалилась крайня ліва колона і потягнула за собою решту конструкції.

Першими розбирати руїни та витягувати постраждалих кинулись перехожі та воїни-афганці, які саме цього дня святкували на Хрещатику День повітрянодесантних військ.

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