Саудівським жінкам дозволили подорожувати без дозволу чоловіків

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Саудівські жінки тепер можуть подорожувати за кордон без дозволу чоловіків-опікунів.

У королівського указі, який влада країни оприлюднила 2 серпня, йдеться, що з 21 року жінки можуть подаватися на отримання паспорта без дозволу опікуна, який був необхідний раніше.

Окрім того, жінкам також дозволили самостійно реєструвати народження дитини, шлюб і розлучення.

Нові правила є частиною програми кронпринца Мохаммеда бін Салмана з лібералізації деяких аспектів життя у Саудівській Аравії - зокрема тих, що стосуються прав жінок.

Приміром, минулого року місцева влада дозволила жінкам отримувати водійські права. До цього Саудівська Аравія залишалася єдиною країною в світі, де сідати за кермо жінкам заборонялося.

Втім, попри такі позитивні зміни правозахисники не припиняють критикувати місцеву владу, адже водночас із покращенням ситуації з правами жінок, влада нерідко затримує місцевих активісток, які ці права відстоюють.

Що зміниться?

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У Саудівській Аравії існує так звана система "чоловіків-опікунів": вона дає право чоловікові, батькові чи іншому родичу жінки приймати чимало визначальних рішень щодо її життя.

Дозвіл опікуна був потрібен кожній жінці і для того, щоб отримати паспорт і мати змогу виїздити за кордон. Нові правила скасовують цю вимогу.

Окрім того, королівський указ розширює права жінок щодо їхнього працевлаштування.

У документі йдеться, що усі громадяни мають право на роботу і не повинні стикатися з дискримінацією - безвідносно до їхньої статі чи віку.

Які заборони для жінок все ще діють?

Попри останні реформи, інші аспекти системи опікунства над жінками в Саудівській Аравії продовжують діяти.

Зокрема, жінкам все ще потрібен дозвіл опікуна на те, щоб одружитися, жити наодинці і навіть на те, щоб вийти з в'язниці в разі, якщо вони потрапили за ґрати.

Водночас жінки все ще не можуть передати громадянство своїм дітям, а їхня згода на одруження дітей з точки зору закону не має ніякого значення.

Система опіки допомогла створити одну з найбільш гендерно нерівних країн на Близькому Сході.

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