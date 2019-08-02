Партія кокаїну вартістю $1 млрд проходила як соєві боби. Її вже знищили

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Німецькі митники повідомили, що конфіскували найбільшу партію кокаїну в історії країни.

Величезну партію наркотику вагою 4,5 тонни виявили в порту міста Гамбург. Кокаїн переправляли з Уругваю, а кінцевою точкою призначення була Бельгія.

Наркотики знайшли випадково - під час звичайної перевірки вантажу.

Кокаїн перевозили у контейнері, в понад 200 великих чорних спортивних сумках.

У документах цей вантаж проходив як соєві боби.

Як повідомили німецькі правоохоронці, всю виявлену партію вже знищили.

"Враховуючи, що на вулиці цей дуже високоякісний кокаїн продавався б принаймні втричі дорожче, орієнтовна вартість партії в 4,5 тонни складає близько 1 мільярда доларів", - йдеться в заяві митної служби Німеччини.

Прокуратура країни вже почала розслідування цієї справи.

В поліції зауважили, що знахідка доводить ефективність їхньої роботи в боротьбі з міжнародною контрабандою наркотиків.

Але там додали: об'єм партії говорить про те, що південноамериканські наркокартелі стають все сміливішими.

Гамбург - це третій за розміром порт Європи і найбільший у Німеччині.

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