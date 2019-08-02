"Юридично нікчемний документ" - юрист про заяву Богдана

Копирайт изображения УНІАН

У п'ятницю президент Володимир Зеленський повідомив, що заява керівника його офісу Андрія Богдана про звільнення справді існує, але вона не підписана.

Більше того, лідер держави додав, що всі члени його команди з самого початку написали такі заяви. Якщо не справлятимуться із роботою, то у одразу підуть у відставку.

"У будь-який момент я можу підписати заяву на звільнення будь-якого члена нашої команди, які, не тримаючись за крісла, від самого початку роботи вже написали мені заяви", - сказав президент.

Згодом це підтвердив і Андрій Богдан у Facebook: "Ми всі написали заяви про звільнення))) За крісло не тримаємось!"

BBC News Україна поспілкувалася з адвокатом Вірою Крат про те, чи мають юридичну силу такі заяви про звільнення з "відкритою датою" та чи можна вважати юридичним документ "про звільнення" Андрія Богдана, який у четвер потрапив у ЗМІ.

"З моменту бажання"

"У заяві про звільнення має бути дата, підпис і вказуватися, з якого числа людина звільняється", - наголошує Віра Крат.

Нічого з цього немає на фото нібито "заяви" про звільнення Богдана (який, до речі, сам є юристом).

Копирайт изображения Facebook Image caption Фото такої "заяви Богдана" поширили ряд видань та соцмережі

Тому не можна вважати юридично правильним і формулювання: "Прошу звільнити мене з займаної посади за власним бажанням з моменту бажання".

"У заяві має бути зазначена точна дата, з якої особа має намір покинути посаду. А на підставі цього (Оприлюдненої "заяви" Богдана, - Ред.) не можна законним шляхом звільнити особу... Це називається юридично нікчемний документ", - відзначає адвокат.

За законом, людина, яка звільняється за власним бажанням, має підтвердити таке бажання саме на момент підписання заяви.

Крім того, вона має право відкликати таку заяву протягом 14 днів. Це дозволяє Кодекс законів про працю.

Вже написані заяви

Копирайт изображения Офіс президента України Image caption Зеленьский пояснив ситуацію з Богданом під час візиту на Івано-Франківщину. Андрій Богдан супроводжував його у цій поїздці

Так само питання у юристів викликає наявність "вже написаних" заяв на звільнення у команди Зеленського, про які він сам же і розповів.

"В Україні є непоодинокі випадки, коли людина під час прийому на роботу пише заяву про звільнення без дати, й ця заява лежить у сейфі. Але у разі виникнення спору суди можуть провести експертизу, і якщо буде доведено, що підпис та дата зроблені різними особами, то можна доводити, що не було волевиявлення [про звільнення] на дату видання наказу про звільнення", - звертає увагу пані Крат.

Тому, за її словами, такі заяви з "відкритими датами" фактично є незаконними.

"Є не одне рішення, коли працівник довів, що заява [про звільнення] підписана за кілька місяців чи років до моменту видання наказу, й суд поновлював його на роботі з виплатою компенсацій", - додає юрист.

Загалом же практика написання заяв про звільнення з "відкритими датами" існує тому, що за законом роботодавець не може "просто так" звільнити працівника (звільнитися за власним бажанням може лише сам працівник).

"Роботодавцю потрібно знайти підстави у законі. Це може бути згода сторін, власне бажання працівника, скорочення штату, невідповідність займаній посаді, прогули. Тому й беруться заяви з "відкритими датами", - пояснює Віра Крат.

Чому про це говорять?

Копирайт изображения УНІАН

Напередодні в українських ЗМІ з'явилась новина з посиланням на "джерела в Офісі президента" про нібито відставку Андрія Богдана.

Також було опубліковане фото документа з формулюванням: "Прошу звільнити мене з займаної посади за власним бажанням з моменту бажання".

Щоправда, у заяві не було адресата, а на фото не було видно ані дати, ані підпису.

Серед причин "відставки" почали називати навіть вимоги США та протиріччя Андрія Богдана з мером Києва Віталієм Кличком, якого керівник Офісу президента закликає подати у відставку з посади голови КМДА.

Ввечері у четвер BBC News Україна в Офісі президента "відставку Богдана" не підтвердили.

А сам він через кілька годин після появи повідомлень про нього опублікував у Facebook нецензурний жарт про Віталія Кличка. З цього деякі ЗМІ зробили висновок, що вся ситуація була своєрідним тролінгом від голови Офісу президента.

Прояснив же ситуацію сам президент Зеленський тільки на наступний день під час візиту на Івано-Франківщину.

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