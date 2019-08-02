Скільки жителів Донбасу вже отримали російські паспорти?

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Російське громадянство встигли отримати вже понад 13 тисяч жителів непідконтрольних Україні територій Донецької та Луганської областей.

Про це в ефірі радіо "Новое время" заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

За його словами, більшість із цих громадян вже ідентифікована, а деяких із них - які після отримання паспорта РФ перетинали лінію розмежування - навіть встигли допитати.

"У нас є повна картина, нами зараз - в процесі слідства - встановлюються всі, хто отримав таке громадянство в частинах Донецької і Луганської областей, це великі цифри. На даний момент ви володіємо ситуацією по понад 13 тисячах осіб - значна частина ідентифікована", - розповів пан Матіос.

"Ми вже провели певну кількість слідчих дій і допитів таких осіб, які звернулися за отриманням російських паспортів вже на підконтрольній Україні території, коли вони перетинали лінію розмежування за пенсією або з якимись іншими потребами", - додав він.

Паспорти для жителів ОРДЛО

Перша версія указу Володимира Путіна про спрощене надання російського громадянства жителям окремих районів Донецької і Луганської областей вийшов 24 квітня.

У липні до тексту указу внесли зміни, виключивши з нього фразу "окремі райони". Таким чином Росія надала право отримання громадянства РФ у спрощеному порядку не лише жителям так званих "ДНР" і "ЛНР", а й тим, хто мешкає в регіонах Донецької і Луганської областей, які контролюються Києвом.

Для того, щоб претендувати на спрощену процедуру, досить мати документ, що підтверджує постійне проживання на територіях Донецької та Луганської областей на квітень 2014 року.

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Для Донецької області це 7 квітня, коли там проголосили "ДНР", а для Луганської області - 27 квітня, коли була захоплена будівля місцевого управління СБУ і проголошена "ЛНР".

У розмові з BBC News Україна міністр з питань тимчасово окупованих територій Вадим Черниш розповідав, що, за приблизними підрахунками, у непідконтрольних районах Донеччини і Луганщини зараз проживає максимум 2,7-2,8 мільйона мешканців.

А Російська служба Бі-бі-сі підрахувала, що рішення російського президента може коштувати його країні мільярди рублів.

Пояснення Путіна і реакція Зеленського

Володимир Путін наприкінці квітня заявив, що рішення про спрощення для жителів окремих районів Донбасу було "не спонтанним".

"Перш, ніж підписати цей указ, ми все порахували: і кількість претендентів на наші паспорти, і кількість пенсіонерів з цього числа — це приблизно одна третина з того контингенту, який, як ми вважаємо, може претендувати на наше громадянство", - відзначив президент РФ.

Володимир Путін також тоді сказав, що Кремль розглядає можливість надавати громадянство РФ у спрощеному порядку не тільки жителям самопроголошених "ДНР" і "ЛНР", а й громадянам всієї України.

"Ми взагалі думаємо про те, щоб надавати у спрощеному порядку громадянам України наше громадянство", - сказав російський президент на прес-конференції в кінці квітня.

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Володимир Зеленський розкритикував заяви Путіна і закликав не намагатися "спокусити громадян України російськими паспортами".

"Ми чудово знаємо, що російський паспорт надає насправді. Це право бути заарештованим за мирний протест. Це право не мати вільних та конкурентних виборів. Це право взагалі забути про наявність природних прав та свобод людини", - сказав тоді Зеленський.

"Можливо, хтось зробить це заради заробітку або ховаючись від кримінальних розслідувань. Ми навіть можемо надати Володимиру Путіну перелік тих громадян України, яким у найближчий час стане дуже некомфортно у країні, яку вони цинічно грабували, зловживаючи високими посадами".

"Не слід говорити з Україною і українцями мовою загроз, військового та економічного тиску. Це не найкращий шлях до припинення вогню та розблокування Мінського процесу", - написав Зеленський.

У травні Кабінет міністрів України паспорти, які видаватиме Росія, незаконними та недійсними в Україні. Зробити те саме закликали й інші країни.

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