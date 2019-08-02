“Справжній винахідник - це він”: вчені просять визначти штучний інтелект автором двох патентів

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Вчені з Університету Суррея (Велика Британія) і розробник системи Dabus AI просять визнати штучний інтелект автором двох патентів. Заявки з таким проханням вони вже направили до відповідних відомств Великої Британії, Європи та США.

Вчені наполягають, що штучний інтелект розробив оригінальні ідеї для створення "покращеного" контейнера для їжі і сигнальну лампу, яка блимає в ритмі, який неможливо ігнорувати.

Патентні відомства вважають, що будь-які інновації можна приписувати лише людям - мовляв, в інакшому разі у сфері патентів та інтелектуальної власності можуть виникнути серйозні юридичні труднощі.

Вчені ж переконані, що такий підхід є "застарілим".

Штучний інтелект, про який йде мова, називається Dabus AI. Його ключова відмінність від аналогів полягає в тому, що він був розроблений не для того, щоб вирішувати конкретні проблеми, а саме щоб створювати і розвивати нові ідеї.

Перший патент, автором якого просять визнати Dabus AI, - контейнер для їжі. За словами вчених, штучний інтелект розробив незвичайну форму такої посудини, які дозволяє компактно складати одразу кілька контейнерів.

Передбачається, що таким чином контейнери буде простіше транспортувати.

У другому патенті йдеться про сигнальну лампу, яка блимає в ритмі, що імітує патерни нейронної активності під час генерування людиною нових ідей. Такий ритм особливий, зокрема, тим, що його неможливо проігнорувати, пояснюють дослідники.

Професор права Раян Еботт каже: "Сьогодні штучний інтелект вже пише книжки і вміє фотографувати - але якщо немає того, кого ми традиційно вважаємо автором роботи, ми не можемо отримати жодного захисту цієї роботи з точки зору авторського права".

"Якщо штучний інтелект дійсно стане інструментом для створення винаходів, то вся сучасна система інтелектуальної власності просто виявиться недієздатною", - додає він.

На думку професора, штучний інтелект, а також його розробники, мають право бути визнаними авторами патентів.

Водночас спікер Європейського патентного офісу каже, що наразі це неможливо.

"Це загальноприйнята річ - винахідником може бути тільки людина. Нинішній стан технологічного розвитку говорить про те, що в найближчому майбутньому штучний інтелект буде лише інструментом в руках людини-винахідника", - пояснює вона.

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