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Держдепартамент США офіційно оголосив про запровадження другого пакету санкцій проти Росії через справу Скрипалів. Вони наберуть чинності після 17 серпня і будуть діяти щонайменше один рік.

Як йдеться у повідомленні держдепу, Вашингтон виступатиме проти надання будь-якого кредиту, фінансової або технічної допомоги Росії з боку міжнародних фінансових організацій, таких як Світовий банк і Міжнародний валютний фонд.

Крім того, санкції передбачають заборону американським банкам брати участь в первинному продажі російського суверенного боргу не в рублях і видавати нерубльові позики російській владі.

США також вводять додаткові експортні обмеження для матеріалів, які можуть підпадати під положення про нерозповсюдження хімічної та біологічної зброї.

Згідно з повідомленням держдепу, нові заходи набудуть чинності за 15 днів після повідомлення конгресу і діятимуть щонайменше 12 місяців.

У відомстві підрахували, що в результаті введення нових санкцій торговельні зв'язки Росії та США можуть скоротитися на мільярди доларів.

Як зазначила у своєму Twitter прес-секретар Держдепу Морган Ортагус, запровадження нових санкцій обумовлено тим, що Росія "не взяла на себе відповідальність [за отруєння Скрипалів] і не відмовилася від використання хімічної зброї".

За умовами американської сторони, новий пакет санкцій може бути скасований, якщо Росія під контролем інспекторів гарантує відмовитися від використання хімічної зброї та погодиться виплатити компенсації постраждалим від отруєння.

У п'ятницю американські ЗМІ повідомили про те, що президент США Дональд Трамп підписав наказ про запровадження нових санкцій проти Росії. На тлі цих повідомлень долар і євро в РФ помітно подорожчали.

"Драконівські" санкції

4 березня 2018 року колишній офіцер ГРУ Сергій Скрипаль і його донька Юлія були отруєні нервово-паралітичною речовиною у британському місті Солсбері.

Британія стверджує, що до отруєння Скрипалів причетна Росія. Москва це категорично заперечує, зазначаючи, що британська сторона не надала переконливих доказів.

Близько року тому був запроваджений перший пакет американських санкцій у зв'язку з отруєнням Скрипалів: він містив заборону на експорт до Росії комплектуючих подвійного призначення і електронних пристроїв і вимогу до Москви протягом трьох місяців надати гарантії, що російська держава не буде використовувати нервово-паралітичні речовини.

Російський МЗС тоді називав санкції через справу Скрипалів "драконівськими".

США в останні роки запровадили проти Росії цілу низку санкцій з різних причин. Зокрема, в 2013 році санкції проти низки чиновників застосували через загибель юриста фонду Hermitage Capital Сергія Магнітського в російському СІЗО.

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