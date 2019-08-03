Вперше в історіі: встановити результат виборів на Донеччині допомагає літак МВС

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По тому, як 2 серпня своєю постановою ЦВК встановила бездіяльність членів окружної виборчої комісії у Покровську Донецької області, члени ЦВК вирушили туди на літаку МВС, яким також доправлять до Києва виборчу документацію.

За повідомленням МВС, для забезпечення охорони членів ЦВК та документів задіяний поліцейський спецпідрозділ.

Як заявив заступник голови ЦВК Євген Радченко, допомога МВС є дуже вчасною, адже крайній термін встановлення результатів виборів - 5 серпня, і часу на перерахунок голосів бракує.

"Cитуація для Центральної виборчої комісії достатньо не типова, таке стається вперше, - заявив заступник голови ЦВК. - Ми вдячні МВС та Нацполіції за можливість оперативно налагодити пересування членів комісії та уповноважених представників секретаріату до Покровська. Там ми отримаємо виборчу документацію, доставимо її до Києва та за добу проведемо підрахунок голосів".

Те, що Центральна виборча комісія взяла на себе повноваження окружної у самій ЦВК називають "безпрецедентною" ситуацією:

"Таке рішення було ухвалене вперше в історії проведення виборів в Україні", - йдеться у повідомленні ЦВК у Facebook.

Не лише літаками

За два тижні, що минули від парламентських виборів, правоохоронці вже не вперше надають допомогу для встановлення результатів виборів на проблемному окрузі.

Під час підрахунку голосів на окрузі спостерігачі заявили про порушення, довкола ОВК почалися протести, а її роботу було заблоковано. Для стабілізації ситуації туди гелікоптером доправили групу спецпризначення Нацполіції ТОР.

За попередньою інформацією ЦВК після підрахунку 100% голосів, на виборах в окрузі №50 переміг кандидат від "Опозиційного блоку", чинний мер Покровська Руслан Требушкін, за якого проголосували 30,29% виборців. Водночас за Андрія Аксьонова, мера Добропілля, який брав участь у виборах як самовисуванець, проголосували 29,97% виборців. Різниця між кандидатами в депутати склала 206 голосів.

Донецький окружний адміністративний суд ухвалив рішення про перерахунок голосів, проте члени ОВК не стали виконувати це рішення. За цим фактом Покровським відділом поліції ГУНП в Донецькій області порушено карну справу.

Від 31 липня ОВК взято під охорону поліції. А ЦВК, встановивши бездіяльність членів окружної комісії, вирішило взяти підрахунок голосів на себе.