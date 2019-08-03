Ані стать, ані вік не завада: ЄС номінував 65-річну економістку на посаду голови МВФ

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Крісталіна Ґеорґієва, яка народилася у радянській Болгарії, а нині є виконавчим директором Світового банку, стала претенденткою на посаду голови МВФ від Європейського Союзу.

Узгодження кандидатури було дуже напруженим і тривало кілька тижнів. Останній раунд переговорів у п'ятницю розтягнувся на понад 12 годин.

Кандидатуру Ґеорґієвої підтримували Франція та держави південної та східної Європи, тоді як група країн на чолі із Німеччиною і Нідерландами віддавали перевагу іншому кандидату - колишньому міністру фінансів Нідерландів Єруну Дейсселблуму. Він також очолював групу міністрів фінансів країн зони євро, керував програмою фінансової допомоги Греції з боку МВФ, а також фінансовим оздоровленням банків Іспанії та Кіпру.

Кандидатура Крісталіни Ґеорґієвої набрала понад половину голосів представників країн-членів ЄС навіть попри те, що для її остаточного затвердження МВФ має змінити власне правило: керівником має бути менш як 65 років на день призначення на посаду, а пані Ґеорґієвій у серпні цього року буде вже 66.

Втім, як пише Reuters, очевидно, що підтримки ЄС та США буде достатньо, аби змінити це правило.

Інші країни можуть висувати своїх кандидатів до 6 вересня. Остаточні результати виборів нового голови МВФ стануть відомі на початку жовтня.

На час, поки виборчий процес не завершиться, Крісталіна Ґеорґієва тимчасово припинить виконувати свої повноваження у Світовому банку.

Як виконавчий директор Світового Банку Крісталіна Ґеорґієва особливо наполегливо порушувала проблеми гендерної рівності та кліматичних змін.

До призначення на посаду виконавчого директора Світового банку Крісталіна Ґеорґієва була комісаром з міжнародної співпраці у Єврокомісії.

До цього вона викладала і захистила докторську дисертацію з економіки в Університеті національної та світової економіки у Софії.

На своїй сторінці у Twitter Крісталіна Ґеорґієва написала, що сприймає як велику честь номінацію на посаду керівника МВФ і прикріпила допис, що зробила понад рік тому із родинним фото та коментарем: "Із болгарського села до виконавчого директора Світового банку - ось що таке можливість!"

Впродовж останніх кількох років її номінували на кілька чільних посад у провідних міжнародних організаціях - від посади Генсека ООН у 2016 році до посади голови Єврокомісії та Європейської Ради цього року.

Оглядачі розцінюють її номінування як спробу країн Західної Європи пом'якшити критику з боку країн Східної Європи щодо того, що жоден представник з країн пострадянського блоку не отримав керівної посади у Брюсселі після травневих виборів.

Для інших це рішення є ще однією ознакою завершення епохи впливу на європейську політику канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Якщо на пропозицію ЄС пристануть інші країни-члени МВФ, то Крісталіна Ґеорґієва замінить на посаді креівника фонду Крістіну Лаґард

Відтоді, як після Другої світової війни були створені дві великі міжнародні фінансові організації - МВФ та Світовий банк - за неписаною домовленістю, МВФ зазвичай очолює європеєць, тоді як Світовий банк - представник США.

Утім, як зазначає New York Times, в одному з нещодавніх інтерв'ю міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив, що такий порядок речей не є "абсолютною даністю".

Попередня керівниця МВФ Крістін Лаґард у липні подала у відставку по тому, як її було обрано керівником Європейського центрального банку.