Несанкціоновані протести у Москві: від 30 до понад 300 затриманих

Копирайт изображения Reuters Image caption Юристка Любов Соболь стала лідером нових протестів

Серед тих, кого поліція затримала під час несанкціонованих протестів у формі "прогулянки по бульварах", є і Любов Соболь, юристка і опозиційна лідерка.

Її затримали, коли вона сідала у таксі, аби вирушити на протестну акцію. Поліцейські швидко посадили її у темний фургон, який стрімко від'їхав.

Приводом для протестів, що проходять під гаслом "Повернемо собі право на вибори", стало недопущення опозиційних кандидатів до виборів міськраду російської столиці.

За офіційними даними, під час протестів затримано 30 осіб із 350, що прийшли на акцію.

Проте лунають і значно більші цифри. "ОВД-Інфо", громадська група, яка відстежує затримання, заявляє про 311 арештованих, серед яких є й журналісти. Крім цього, є й принаймні 6 повідомлень про побиття затриманих.

Любов Соболь, юристка і відеоблогер, - серед тих кандидатів, яких не зареєстрували для участі у місцевих виборах. Після відмови у реєстрації вона голодувала впродовж 21 дня, закликаючи людей приєднатися до протестів 3 серпня.

Представники влади твердять, що її затримано за порушення правил проведення вуличних акцій.

У розмові з телебаченням "Дождь" до того, як її затримали, Любов Соболь сказала, що влада "робить усе можливе, аби залякати опозицію".

Напередодні акції поліція затримала кількох представників опозиції, а тиждень тому - одного з лідерів опозиції Олексія Навального. За ґратами йому стало зле, і його госпіталізували із сильним набряком та висипами на обличчі та тілі. Лікарі твердять, що це є наслідком надзвичайно сильної алергічної реакції, проте сам Олексій Навальний та його лікар припускають, що це свідчить про отруєння.

У суботу також стало відомо, що Слідчий комітет Росії порушив карну справу про відмивання 1 млрд рублів (близько 15 млн доларів) через фінансування некомерційної організації "Фонд боротьби з корупцією".

Минулого місяця під час протестів, що також були пов'язані із виборами до Московської міську думу, були затримані понад 1000 осіб.