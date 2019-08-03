За партійними списками у "Слуги народу" 124 мандати в Раді - ЦВК

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ЦВК оприлюднила офіційні результати парламентських виборів у багатомандатному окрузі, де кандидати отримають 225 мандатів. Підрахунок голосів у одномандатних округах триває.

За результатами опрацювання 100% протоколів окружних виборчих комісій ЦВК встановила офіційні результати парламентських виборів у загальнодержавному багатомандатному окрузі.

Згідно із ними, "Слуга народу" отримує 124 місця у парламенті, "Опозиційна платформа - За життя" - 37, "Батьківщина" - 24, "Європейська солідарність" - 23, "Голос" - 18.

Очікується, що за остаточними результатами виборів "Сила народу" зможе самостійно сформувати більшість у Верховній Раді.

Відповідно, за кандидатів партійного списку "Слуги народу" проголосували понад 6,3 млн виборців, ОПЗЖ - майже 2 млн виборців, "Батьківщину" і "Європейську солідарність" - по понад 1 млн виборців, "Голос" - менше 900 тисяч виборців.

Прохідний бар'єр у 5% не подолали "Радикальна партія Олега Ляшка", "Сила і честь", "Опозиційний блок", "Українська стратегія Гройсмана", "Партія Шарія", ВО "Свобода", "Громадянська позиція". Проте вони набрали понад 1% голосів.

Менше 1% голосів здобули "Партія зелених", "Об'єднання "Самопоміч", Аграрна партія України, "Рух нових сил Міхеїла Саакашвілі", "Сила людей", "Сила права", "Патріот", "Соціальна справедливість , "Незалежність" , ВО "Факел".

Підрахунок голосів в одномандатних округах, де вибори відбувалися за мажоритарною системою, триває. Обрані в цих округах кандидати отримають 199 мандатів через те, що частина території України є окупованою.

Загалом результати виборів мають бути встановлені до 5 серпня.