У США фермер рятує людей від самогубства кукурудзяним полем

Копирайт изображения John Govin/Facebook Image caption "Ваше життя має значення, говоріть про самогубство", - закликає американський фермер

"Хтось тебе любить, комусь потрібно, щоб ти сьогодні прийшов додому".

Так звертається до людей американський фермер з Вісконсину Джон Говін у своєму щорічному посланні, яке він розміщує у лабіринті на одному з своїх кукурудзяних полів.

У середу пан Говін опублікував у Facebook фото цього лабіринту.

"Ваше життя має значення, говоріть про самогубство", - йдеться у посланні, а нижче - номер телефону гарячої лінії для запобігання самогубству.

55-річний фермер розповів ВВС, що така ідея виникла в нього після того, як член його родини позбавив себе життя.

"Ми щороку намагаємось якось творчо задіяти лабіринт, він має особливе значення для нашої сім'ї. Одного року ми зробили щось для моєї матері, яка страждала на хворобу Альцгеймера. Потім була тема для бойскаутів".

"Самогубство стало тим, з чим нам, на жаль, довелося зіткнутися. Ми сподіваємося, що це послання змінить чиєсь життя і допоможе зрозуміти його важливість!" - пояснив він у Facebook.

Лабіринт займає площу 40,5 кв. м. Його спроєктувала і реалізувала компанія The MAiZE з Юти.

"Знадобилося лише четверо людей і 4-5 годин часу, щоб втілити цю ідею в життя. А фото отримали за допомогою дронів. Мої друзі, які живуть поруч з аеропортом, також зробили кілька знімків", - розповів Джон Говін

Чоловік каже, що зворушений відгуками, які отримав його меседж на кукурудзяному полі.

"Я простий фермер з центральної частини США, але пишаюся тим, що можу цим зверненням торкнутися життя багатьох людей. Одне фото - а який ефект".

Допис Джона у Facebook отримав багато коментарів. Люди дякували і ділилися своїми історіями про те, як на них вплинуло самогубство близьких.

"Втрата брата через суїцид - один з найважчих моментів у моєму житті. Знаю, що ви також втратили кохану людину, і це рве серце. Дякую за допис і за лабіринт!" - прокоментував один користувач у Facebook.

"У мене мурахи по шкірі! Нашій родині, на жаль, доводилося стикатися з цим декілька разів. Який важливий допис! Дякую!" - відреагував інший користувач.

Кукурудзяний лабіринт офіційно відкриється 21 вересня.

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