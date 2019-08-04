Копирайт изображения AFP Image caption З'явились кадри із камер відеоспостереження, на яких видно ймовірних нападників

У масовій стрілянині у техаському місті Ель-Пасо загинуло 20 людей та ще 26 було поранено.

Губернатор Грег Ебботт назвав це "одним із найбільш смертоносних днів в історії Техасу".

Стрілянина сталася в магазині Walmart біля торгового центру Cielo Vista Mall, в декількох милях від американсько-мексиканського кордону.

У зв'язку з інцидентом затримали 21-річного підозрюваного. У поліції заявили, що він є мешканцем міста Аллен, розташованого приблизно за 650 миль на схід від Ель-Пасо.

Американські ЗМІ називають його Патріком Крузіусом.

На кадрах із камер відеоспостереження, які оприлюднили американські ЗМІ, видно чоловіка у темній футболці із захисними навушниками, який розмахує гвинтівкою.

Президент США Дональд Трамп назвав напад "актом боягузтва".

"Я знаю, що разом із усіма у цій країні засуджую сьогоднішній акт ненависті. Жодні причини ніколи не зможуть виправдати вбивство невинних людей", - написав він у Twitter.

Імена жертв нападу поки що не названі. Однак президент Мексики Мануель Лопес Обрадор заявив, що серед загиблих було троє мексиканців, повідомляє агенція Reuters.

Напад стався менше ніж через тиждень після того, як озброєний підліток вбив трьох людей на фестивалі їжі в Каліфорнії. Техаську стрілянину називають восьмою за кількістю жертв у сучасній історії США.

"Наш штат об'єднується на підтримку цих жертв та членів їхніх сімей, - сказав пан Ебботт. - Ми маємо зробити одну річ сьогодні, одну завтра, і кожен наступний день - ми маємо об'єднатися".

Поліція та ФБР розслідують, чи не був нападник автором анонімного "маніфесту" білого націоналізму, який оприлюднили на одному з онлайн-форумів. У документі йдеться, що напад був спрямований на місцеву латиноамериканську громаду.

Що трапилось?

Копирайт изображения EPA Image caption Кіанна Лонг розповіла про паніку у Walmart

Голова поліції Ель-Пасо Грег Аллен заявив, що повідомлення про стрілянину надійшло о 10:39 за місцевим часом, і правоохоронці були на місці події протягом шести хвилин.

На момент нападу у супемаркеті Walmart було багато покупців - зокрема тих, хто готувався до початку нового шкільного року.

21-річний чоловік - наразі єдиний підозрюваний під вартою, і у поліціцейські зазначають, що під час його затримання зброю не засосовували.

Пан Аллен сказав, що жертви були різного віку, і описав ситуацію як "жахливу".

Департамент поліції Ель-Пасо закликав людей здавати кров.

Кіанна Лонг розповіла, що була у супермаркеті зі своїм чоловіком, коли почула стрілянину.

"Люди панікували і бігали, говорили, що там був стрілок, - розповіла пані Лонг агенції Reuters. - Вони бігли, пригнувшись до підлоги, люди падали на підлогу".

Інший свідок, Глендон Оаклі, розповів CNN, що він був у магазині спортивних товарів у сусідньому торговому центрі, коли туди забігла дитина і сказала, що у Walmart стріляють.

Пан Оаклі сказав, що слова дитини не сприйняли серйозно, проте за кілька хвилин він почув два постріли.

"Я думав лише про те, щоб врятувати дітей", - сказав він.

Копирайт изображения Reuters

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