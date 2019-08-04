Француз перетнув Ла-Манш на флайборді

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Французький винахідник Френкі Запата здійснив перший у світі успішний переліт через Ла-Манш на флайборді.

40-річний чоловік у неділю вранці вилетів із міста Сангатт, що поблизу Кале, і приземлилася у бухті Сент-Маргарет у Дуврі.

П'ять турбін флайборду, що працюють на гасі, здатні розігнати пристрій до швидкості 190 км/год.

Пан Запата, колишній чемпіон із водних лиж, не зміг перетнути канал під час своєї першої спроби 25 липня через проблеми із дозаправкою.

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