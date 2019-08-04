Масові вбивства в США: після Техасу стрілянина сталася у штаті Огайо

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У місті Дейтон в Американському штаті Огайо приблизно о 8:00 за київським часом сталася стрілянина біля бару Ned Peppers.

За даними поліції, щонайменше 9 людей загинули і 16 потрапили до лікарень.

Поліцейському патрулю, який перебував біля місця події, вдалося застрелити нападника.

Місцеві ЗМІ та очевидці повідомляють про велику кількість поранених, яких доставляють у лікарні.

Поліція міста Дейтон просить місцевих жителів уникати району, де стався інцидент.

За кілька годин до стрілянини в Дейтоні стрілянина сталася у місті Ель-Пасо у Техасі. Щонайменше 20 людей загинуло і 26 було поранено.

Що відомо про стрілянину в Огайо

На кадрах, розміщених у соціальних мережах, можна побачити, як люди біжать по вулицях і лунають десятки вистрілів.

Вважається, що відео зняте біля бару Ned Peppers. На сторінці бару в Instagram розміщено повідомлення, що весь їхній персонал в безпеці.

Мешканець міста Джей Вільямс повідомив BBC, що перебував на реп-виступі, неподалік району стрілянини, коли відвідувачів попросили евакуюватися.

"Я був дуже шокований, - сказав він. - Нас всіх евакуювали швидко та безпечно. Нам сказали уникати округу Орегон".

"Я дістався до свого автомобіля, і зміг побачити поліцейських, численні машини швидкої допомоги. Коли я проїхав повз, я побачив багато поліцейських та машин швидкої допомоги", - додав він.

Помічник начальника поліції міста Метт Карпер заявив журналістам, що патрульні вбили нападника.

"Наші люди дуже добре підготовлені до подібної ситуації", - сказав він, додавши, що "дуже пощастило, що офіцери були в безпосередній близькості".

Про нападника наразі нічого не відомо, але офіцер Карпер сказав, що вони "прагнуть виявити" його мотиви.

На місце події також прибули агенти ФБР.

Стрілянина в Техасі

Копирайт изображения AFP Image caption Камери відеоспостереження зняли стрілка з Ель-Пасо

Стрілянина в Ель-Пасо сталася у магазині Walmart біля торгового центру Cielo Vista Mall, в декількох милях від американсько-мексиканського кордону.

У зв'язку з інцидентом затримали 21-річного підозрюваного. У поліції заявили, що він є мешканцем міста Аллен, розташованого приблизно за 650 миль на схід від Ель-Пасо.

Американські ЗМІ називають його Патріком Крузіусом.

Голова поліції Ель-Пасо Грег Аллен заявив, що повідомлення про стрілянину надійшло о 10:39 за місцевим часом, і правоохоронці були на місці події протягом шести хвилин.

На момент нападу у супермаркеті Walmart було багато покупців - зокрема тих, хто готувався до початку нового шкільного року.

21-річний чоловік - наразі єдиний підозрюваний під вартою, і у поліцейські зазначають, що під час його затримання зброю не застосовували.

Пан Аллен сказав, що жертви були різного віку, і описав ситуацію як "жахливу".

Департамент поліції Ель-Пасо закликав людей здавати кров.

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Кіанна Лонг розповіла, що була у супермаркеті зі своїм чоловіком, коли почула стрілянину.

"Люди панікували і бігали, говорили, що там був стрілок, - розповіла пані Лонг агенції Reuters. - Вони бігли, пригнувшись до підлоги, люди падали на підлогу".

Інший свідок, Глендон Оаклі, розповів CNN, що він був у магазині спортивних товарів у сусідньому торговому центрі, коли туди забігла дитина і сказала, що у Walmart стріляють.

Пан Оаклі сказав, що слова дитини не сприйняли серйозно, проте за кілька хвилин він почув два постріли.

"Я думав лише про те, щоб врятувати дітей", - сказав він.