Масове вбивство у Техасі: стрілок вчинив злочин через ненависть до іспаномовних?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Техаську стрілянину називають восьмою за кількістю жертв у сучасній історії США

Масове вбивство в супермаркеті у місті Ель-Пасо в американському штаті Техас, внаслідок якого загинули щонайменше 20 людей і 26 були поранені, могло бути злочином на ґрунті ненависті, повідомили американські чиновники.

За підозрою у вчиненні злочину затриманий 21-річний білий американець, який мешкає у передмісті Далласа. Наразі вважається, що він міг незадовго до вбивства опублікувати в інтернеті документ, в якому пояснює організацію нападу реакцією на "латиноамериканське нашестя до Техасу", а також висловлює расистські ідеї.

Чиновники не повідомляють точного мотиву нападу, але керівник поліції Ель-Пасо Грег Аллен заявив, що слідчі розглядають документ, який міг би вказати на "потенційний зв'язок зі злочином на ґрунті ненависті".

Ймовірно, йдеться про документ, розміщений на веб-форумі 8chan, який часто використовують прихильники ультраправих ідей. В ньому йдеться про "культурне та етнічне заміщення внаслідок вторгнення", у чому автор звинувачує американців латиноамериканського походження.

Документ був опублікований за 20 хвилин до першого повідомлення поліції щодо стрілянини в Ель-Пасо, де значна кількість мешканців мають латиноамериканське походження. Автор документу також висловлює підтримку злочинцю, який вчинив вбивство 51 людини у мечеті у Новій Зеландії у березні цього року.

Поліція заявила, що чоловіка, який здався правоохоронцям після стрілянини, все ще опитують. Американські ЗМІ назвали його Патріком Крузіусом.

Копирайт изображения AFP Image caption Камери відеоспостереження зняли стрілка з Ель-Пасо

"Ми збираємося розслідувати це як вбивство з обтяжуючими обставинами, що карається смертною карою, але також як злочин на ґрунті ненависті, що, схоже, так і є", - сказав губернатор штату Техас Грег Ебботт.

За останні 24 години в США сталися два масових вбивства. Окрім стрілянини у Техасі, масове вбивство сталося у місті Дейтон, штат Огайо. Там поліція застрелила нападника, що встиг вбити щонайменше дев'ять людей. Мотиви нападу в Огайо залишаються невідомими.

Що трапилося в Ель-Пасо

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Стрілянина в Ель-Пасо сталася у магазині Walmart біля торгового центру Cielo Vista Mall, в декількох милях від американсько-мексиканського кордону.

У зв'язку з інцидентом затримали 21-річного підозрюваного. У поліції заявили, що він є мешканцем міста Аллен, розташованого приблизно за 650 миль на схід від Ель-Пасо.

Американські ЗМІ називають його Патріком Крузіусом.

Голова поліції Ель-Пасо Грег Аллен заявив, що повідомлення про стрілянину надійшло о 10:39 за місцевим часом, і правоохоронці були на місці події протягом шести хвилин.

На момент нападу у супермаркеті Walmart було багато покупців - зокрема тих, хто готувався до початку нового шкільного року.

21-річний чоловік - наразі єдиний підозрюваний під вартою, і у поліцейські зазначають, що під час його затримання зброю не застосовували.

Пан Аллен сказав, що жертви були різного віку, і описав ситуацію як "жахливу".

Департамент поліції Ель-Пасо закликав людей здавати кров.

Кіанна Лонг розповіла, що була у супермаркеті зі своїм чоловіком, коли почула стрілянину.

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"Люди панікували і бігали, говорили, що там був стрілок, - розповіла пані Лонг агенції Reuters. - Вони бігли, пригнувшись до підлоги, люди падали на підлогу".

Інший свідок, Глендон Оаклі, розповів CNN, що він був у магазині спортивних товарів у сусідньому торговому центрі, коли туди забігла дитина і сказала, що у Walmart стріляють.

Пан Оаклі сказав, що слова дитини не сприйняли серйозно, проте за кілька хвилин він почув два постріли.

"Я думав лише про те, щоб врятувати дітей", - сказав він.

Якою була реакція

Президент США Дональд Трамп назвав напад "актом боягузтва".

"Разом з усіма у цій країні засуджую сьогоднішній акт ненависті. Жодні причини ніколи не зможуть виправдати вбивство невинних людей", - написав він у Twitter.

Пропустити Twitter допис , автор: @realDonaldTrump Today’s shooting in El Paso, Texas, was not only tragic, it was an act of cowardice. I know that I stand with everyone in this Country to condemn today’s hateful act. There are no reasons or excuses that will ever justify killing innocent people.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 серпня 2019 р.

Прізвища жертв нападу влада поки що не оприлюднювала. Однак президент Мексики Мануель Лопес Обрадор заявив, що серед загиблих було троє мексиканців, повідомляє агенція Reuters.

Напад стався менше ніж через тиждень після того, як озброєний підліток вбив трьох людей на фестивалі їжі в Каліфорнії. Техаську стрілянину називають восьмою за кількістю жертв у сучасній історії США.

"Наш штат об'єднується на підтримку цих жертв та членів їхніх сімей, - зазначив губернатор Ебботт. - Ми маємо зробити одну річ сьогодні, одну завтра, і кожен наступний день - ми маємо об'єднатися".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Техаський губернатор Грег Ебботт закликав мешканців штату об'єднатися навколо родичів жертв масового вбивства

Що відомо про стрілянину в Огайо

Через кілька годин після стрілянини у Техасі масове вбивство сталося у місті Дейтон, у штаті Огайо.

Щонайменше дев'ять людей загинули і 26 отримали поранення.

Помічник керівника поліції міста Метт Карпер заявив журналістам, що патрульні вбили нападника.

"Наші люди дуже добре підготовлені до подібної ситуації", - сказав він, додавши, що "дуже пощастило, що офіцери були в безпосередній близькості".

Про нападника наразі нічого не відомо, але офіцер Карпер повідомив, що поліцейські "прагнуть виявити" його мотиви.

На кадрах, розміщених у соціальних мережах, можна побачити, як люди в Дейтоні біжать по вулицях і лунають десятки пострілів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Поліцейські у Дейтоні вбили нападника

Вважається, що відео зняте біля бару Ned Peppers. На сторінці бару в Instagram розміщено повідомлення, що весь їхній персонал знаходиться у безпеці.

Мешканець міста Джей Вільямс повідомив BBC, що перебував на реп-виступі, неподалік району стрілянини, коли відвідувачів попросили евакуюватися.

"Я був дуже шокований, - сказав він. - Нас всіх евакуювали швидко та безпечно. Нам сказали уникати округу Орегон ( округу міста, де сталася стрілянина. - Ред.)".

"Я дістався до свого автомобіля, і зміг побачити поліцейських, численні машини швидкої допомоги. Коли я проїхав повз, я побачив багато поліцейських та машин швидкої допомоги", - додав він.

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