Десятки мільйонів людей залишилися на 12 годин без світла в Індонезії
Велике відключення електроенергії сталося в столиці Індонезії Джакарті та навколишніх містах, наслідки чого відчули на собі десятки мільйонів людей.
Електроенергія вимкнулася близько полудня за місцевим часом у неділю.
У деяких районах Джакарти вимкнулися світлофори, погіршивши затори у місті, відомому на весь світ своїм хаотичним дорожнім рухом. Подекуди зник мобільний зв'язок.
Майже 10 мільйонів людей проживають у Джакарті, а ще 20 мільйонів проживають у навколишніх містах. Відключення електроенергії також сталися у сусідніх провінціях, де проживають десятки мільйонів індонезійців
Для відновлення енергопостачання у більшості районів знадобилося 12 годин. Втім, в деяких районах світло не з'явилося й досі.
Державна енергетична компанія PLN вибачилася за незручності і пояснила аварію проблемами на великій електростанції.
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Внаслідок відключення електроенергії пасажири новоствореної системи метро у Джакарті були змушені залишити поїзди.
"Поїзд раптом зупинився, нам довелося довго чекати", - повідомила пасажирка метро Елла Васіла.
"У вагоні було так багато немовлят, вони плакали, а люди кричали "відчиніть двері", - додала вона.
Міжнародний аеропорт у Джакарті від відключення електроенергії не постраждав, а лікарні використовували генератори.
Для Джакарти короткотермінові відключення електроенергії не є дивом, але недільне відключення було дуже тривалим.
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