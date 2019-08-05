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Велике відключення електроенергії сталося в столиці Індонезії Джакарті та навколишніх містах, наслідки чого відчули на собі десятки мільйонів людей.

Електроенергія вимкнулася близько полудня за місцевим часом у неділю.

У деяких районах Джакарти вимкнулися світлофори, погіршивши затори у місті, відомому на весь світ своїм хаотичним дорожнім рухом. Подекуди зник мобільний зв'язок.

Майже 10 мільйонів людей проживають у Джакарті, а ще 20 мільйонів проживають у навколишніх містах. Відключення електроенергії також сталися у сусідніх провінціях, де проживають десятки мільйонів індонезійців

Для відновлення енергопостачання у більшості районів знадобилося 12 годин. Втім, в деяких районах світло не з'явилося й досі.

Державна енергетична компанія PLN вибачилася за незручності і пояснила аварію проблемами на великій електростанції.

Внаслідок відключення електроенергії пасажири новоствореної системи метро у Джакарті були змушені залишити поїзди.

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"Поїзд раптом зупинився, нам довелося довго чекати", - повідомила пасажирка метро Елла Васіла.

"У вагоні було так багато немовлят, вони плакали, а люди кричали "відчиніть двері", - додала вона.

Копирайт изображения EPA Image caption Через вимкнення світлофорів поліція мусила регулювати рух

Міжнародний аеропорт у Джакарті від відключення електроенергії не постраждав, а лікарні використовували генератори.

Для Джакарти короткотермінові відключення електроенергії не є дивом, але недільне відключення було дуже тривалим.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Принаймні частина Джакарти опинилася у темряві

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