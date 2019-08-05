Меган Маркл виповнилося 38: шість великих моментів минулого року

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Герцогиня Сассекська Меган відзначила 38-й день народження.

Меган Маркл народилася 4 серпня 1981 року у Лос-Анджелесі, Каліфорнія.

У травні 2018 року вона одружилася з принцом Гаррі і останній рік для неї був дуже насиченим.

Ось кілька її найкращих моментів з часу попереднього дня народження.

Перший візит до Сассексу

Жовтень 2018 року був особливо можливим для Меган - вона вперше відвідала Сассекс, герцогинею якого є.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Велика кількість фанатів королівської родини вітала герцога та герцогиню Сассекську у Сассексі

Велика кількість фанатів королівської родини зустріла герцога та герцогиню Сассекську під час першого офіційного візиту у графство.

Вони відвідали Чічестер, Богнор, Брайтон та Мірхавен.

У Брайтоні та Гоуві подружжя відвідало Королівський павільйон, побудований королем Георгом IV.

Її перше офіційне турне

Також у жовтні 2018 року герцог та герцогиня Сассекські відправилися у 16-денне турне до Океанії. Вони відвідали Австралію, Тонга, Фіджі та Нову Зеландію.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Новій Зеландії Меган спробувала себе у метанні черевиків - популярному виді спорту в британців, австралійців і новозеландців

Першою зупинкою була Австралія, і вся увага була прикута до Меган, тому що щойно було оголошено про вагітність герцогині. Під час турне подружжя відвідало Invictus Games - Ігри нескорених в Австралії, спробувало себе у метанні чоботів у Новій Зеландії та спілкувалося з місцевими дітьми у Тонга та на Фіджі.

Промова на Міжнародний жіночий день

Навесні Меган виступила на панелі з нагоди Міжнародного жіночого дня. Говорячи про недавній документальний фільм про фемінізм, який вона подивилася, вона зазначила:

"Одна з речей, яку вони сказали під час вагітності, - це "я відчуваю ембріональний удар фемінізму".

Далі вона сказала, що "чоловіки можуть зрозуміти, що вони можуть бути феміністками", і їм слід почувати себе комфортно, коли жінки стоять поряд, а не за ними.

Народження Арчі

Копирайт изображения Getty Images Image caption Меган та Гаррі вперше показали свого сина світу

У травні 2019 року Меган народила хлопчика. Через кілька днів герцог і герцогиня Сассекські оголосили, що назвали свого сина Арчі Гаррісон Маунтбаттен-Віндзор.

Перший син герцога та герцогині Сассекських - сьомий у черзі на престол, і він є восьмим правнуком королеви.

Американський День матері Меган Маркл відзначила, розмістивши фотографії ніг її сина Арчі.

Зустріч з Beyoncé

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зустріч з Beyoncé та її чоловіком репером Jay-Z

Beyoncé та герцогиня Сассекська познайомилися на прем'єрі "Короля-лева", у якому співачка озвучувала Налу. Соціальні мережі бурхливо відреагували на зустріч Меган з Beyoncé.

Раніше Beyoncé та її чоловік Jay-Z виявляли своє захоплення Меган. Вони позували перед портретом герцогині Сассекської, що носила корону, коли отримували музичну нагороду Brit Awards за кращу міжнародну групу.

Редагування номеру Vogue

Копирайт изображения @SussexRoyal

У липні Меган стала гостьовим редактором для вересневого номера журналу моди Vogue, зосередившись на відомих жінках, які зламали бар'єри.

На обкладинці журналу будуть 15 жінок, серед яких підліток та кліматична активістка Грета Тунберг, а також прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн.

Випуск включає розмову між Меган та колишньою першою леді США Мішель Обамою.

Принц Гаррі також з'являється у номері, взявши інтерв'ю у відомої екоактивістки доктора Джейн Гудолл.

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