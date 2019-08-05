Копирайт изображения Національна поліція України

На Київщині затримали таксиста, який прикував ланцюгом пасажира через відмову сплатити за поїздку.

За повідомленням поліції області, до правоохоронців звернувся 38-річний житель Сум, який повідомив, що його утримували в підвалі.

Розслідування встановило, що заявник зробив замовлення в таксі завезти його в місто Суми.

"Не доїхавши до місця призначення, таксист попросив розрахуватися за поїздку. Однак, пасажир повідомив, що на рахунку немає грошей", - йдеться в повідомленні поліції у Facebook.

Водій пішов йому на зустріч та відвіз до найближчого відділення банку. Але там з'ясувалося, що чоловік має борг і в позиці йому відмовили.

"Дізнавшись про це, вони вирішили повертатися до Києва. У столиці також не вдалося роздобути гроші. Тоді, на власний розсуд, водій вирішив отримати гроші. Пасажир заборгував за поїздку 7 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.

Далі таксист відвіз пасажира до власного гаража в селі Софіївська Борщагівка. "Там, у підвалі, він зв'язав йому ногу ланцюгом та зачинив", - повідомляє поліція.

Потерпілий знайшов у приміщені інструменти, завдяки чому, йому вдалося самостійно звільнитися. У неволі він провів сім годин.

На цей момент водія затримали, вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

За даними поліції, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу - незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі на строк до п'яти років.

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!