У Росії загорівся склад боєприпасів. Мешканців евакуюють

Копирайт изображения Google.maps Image caption Місце вибухів - селище Кам'янське (позначене черовним), розташоване біля міста Ачинськ

Пожежа і вибухи сталися на території військової частини в Красноярському краї Росії. На місце направлені автобуси для евакуації населення.

Склад боєприпасів загорівся поблизу красноярської селища Кам'янка, що в Ачинському районі.

"Евакуювали з населених пунктів Новий Улуй і Кам'янка", - сказали "РІА Новини" в прес-службі МНС Росії.

Евакуація проводиться в радіусі 20 кілометрів від місця пожежі, для гасіння якої направлено два пожежні потяги, повідомили ТАСС в екстрених службах регіону.

Для прийому людей в населених пунктах Гірський та Яструбове розгорнули два пункти тимчасового розміщення.

Що вибухнуло?

У прес-службі Центрального військового округу Росії заявили, що на складі сталося займання зарядів до артилерійських боєприпасів, особовий склад евакуйований.

"В даний час йде локалізація вогнища загоряння із залученням пожежної бронетехніки зі складу пожежної команди складу", - сказали в прес-службі.

За попередніми даними, на палаючому артилерійському складі в Ачинському районі Красноярського краю можуть перебувати близько 40 тисяч снарядів, повідомляє "РИА Новости" з посиланням на регіональне МНС.

"У двох артилерійських складах, за попередніми даними, може бути понад 40 тисяч снарядів, в тому числі калібру 125 і 152 міліметра", - сказав співрозмовник агентства.

Очевидці в соцмережах пишуть про те, що за кілька кілометрів від об'єкта пожежі чутні вибухи.

Скільки постраждалих

При вибухах постраждали чотири людини, в тому числі одна дитина, повідомили в екстрених службах регіону.

"За допомогою до медиків звернулися чотири людини, з них одна дитина", - сказав співрозмовник РІА Новини.

"У нас взагалі немає інформації про постраждалих", - сказала агентству представник міністерства охорони здоров'я Красноярського краю.

На сайті адміністрації міста Ачинська опубліковано оголошення: "Чути вибухи снарядів в районі військової частини 74008. До місця події виїхала оперативна група. Прохання жителів міста Ачинська зберігати спокій і виключити поїздки в сторону зазначеного населеного пункту".

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