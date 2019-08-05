Супрун оголосила війну настоянці глоду - "бояришник" здорожчає

Міністерство охорони здоров'я України готує постанову, за якою виробники лікувальних настоянок на спирту, зокрема глоду, змусять платити акциз на спирт. Про це повідомила в.о. міністра здоров'я Уляна Супрун.

Пані міністр вказала, що спиртовмісні настоянки значно дешевші за алкогольні напої, адже їхні виробники не сплачують акциз.

"Тому існує прикра практика використовувати спиртовмісні настоянки замість алкоголю", - вказала пані міністр.

Одна з найпопулярніших настоянок, якою намагаються замінити алкоголь, - настоянка глоду (бояришник), вказує міністр.

Наразі 25-грамовий флакон 70-градусної настоянки глоду коштує близько 4 гривень, а 100-грамовий - 11 гривень.

Експерти ринку, з якими спілкувалась ВВС News Україна, припускають, що вартість настоянок може зрости майже вдвічі. У такому його популярність як заміни алкоголю суттєво впаде.

Найдешевша півлітрова пляшка горілки коштує майже 90 гривень.

Копирайт изображения Уляна Супрун Image caption Лікувальні настоянки на спирту можуть суттєво здорожчати

"Імовірно, ви могли неодноразово бачити порожні склянки з-під настоянки глоду доволі далеко від медичних закладів або ж у місцях, мало придатних для лікування", - завуважує міністр.

Продаж спирту регулюється на фармацевтичному ринку і міністерство визначає квоти для виробництва лікарських засобів.

"Аби припинити використання ліків як доступного "алкоголю", МОЗ України припинить видавати квоти на продаж етилового спирту виробникам настоянок. Виробники спиртовмісних настоянок будуть купувати спирт і платити акциз, як це роблять, наприклад, виробники горілчаних напоїв", - анонсувала пані міністр.

Проект цієї постанови вже готовий і незабаром його можуть ухвалити.

Водночас, пані міністр додала, що наукові дослідження "переважно свідчать про користь екстрактів глоду для серцево-судинної системи".

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