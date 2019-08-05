Зеленський змінив командувача ООС на Донбасі. Що відомо про Володимира Кравченка

Копирайт изображения Прес-центр ООС Image caption Володимир Кравченко

Президент Володимир Зеленський призначив командувачем Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка.

Перед цим він звільнив керівника Операцією об'єднаних сил на Донбасі Олександра Сирського і одразу призначив його командувачем Сухопутних військ ЗСУ.

Петро Порошенко призначив пана Сирського командувачем ООС тільки 6 травня цього року.

Володимир Кравченко до сьогодні був командувачем військ оперативного командування "Північ" з центром у Чернігові, яке поширювалось на північні області України.

Пан Кравченко одружений. Задекларував спільну з дружиною квартиру у місті Володимир-Волинський Волинської області, яку придбав у 2007 році.

В 2017 році отримав земельну ділянку поблизу Чернігова. Має автомобіль Mersedes Benz 1998 року випуску.

За минулий рік він офіційно заробив 314 тисяч гривень.

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