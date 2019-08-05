Масові вбивства у США: Трамп засудив расизм і перевагу білої раси

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Президент США Дональд Трамп засудив "расизм, ненависть і домінування білої раси" у зверненні після двох масових вбивств, що забрали життя 30 людей у Техасі та Огайо.

Він закликав всіх американців "одностайно засудити расизм, фанатизм і [ідеологію, яка просуває] домінування білої раси".

"Ці страшні ідеології мають бути переможені", - заявив пан Трамп перед пресою у Білому домі в понеділок.

"Ненависті немає місця в Америці. Ненависть розбещує розум, спустошує серце і знищує душу", - сказав Трамп.

Напад на торговий центр у техаському Ель-Пасо та стрілянина перед баром у місті Дейтон (штат Огайо) разом забрали 30 життів.

Копирайт изображения AFP Image caption Камери відеоспостереження зняли стрілка з Ель-Пасо

За останніми даними, кількість жертв в Ель-Пасо збільшилась до 21 людини, в Дейтоні загиблих - дев'ять.

Дональд Трамп закликав провести реформу контролю психічного здоров'я власників зброї, карати на смерть тих, хто вчиняє масові розстріли, та попросив головні партії краще співпрацювати щодо законів про зброю.

"Психічні хвороби та ненависть натискають гачок, а не зброя", - заявив він у понеділок.

Президент не висловив підтримку запропонованим у Конгресі заходам посилення контролю за зброєю.

Трагедія в Ель-Пасо розслідується як акт "внутрішнього тероризму".

В американській пресі з'явилась інформація, що нападник надихався ідеями білого націоналізму та "переваги білої раси". Повідомляється, що незадовго до нападу вбивця опублікував в інтернеті маніфест, в якому назвав свій акт відповіддю на "латиноамериканське вторгнення в Техас".

Трамп раніше не поспішав засуджувати ідеологію про "перевагу білої раси", серед прихильників якої є немало його прибічників.

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