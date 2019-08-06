Липень 2019-го став найспекотнішим місяцем в історії - науковці

Копирайт изображения AFP Image caption Цього літа Європа потерпала від надзвичайно спекотного липня

Липень 2019 року визнаний найтеплішим місяцем за весь період спостережень. Цю інформацію підтвердили супутникові спостереження.

Таку оцінку зробили науковці європейської служби зі зміни клімату Copernicus.

Науковці кажуть, що це найсвіжіше свідчення безпрецедентного потепління, яке переживає Земля.

Хвилі неймовірної спеки фіксувались по всій Європі, так само незвично високі температури були і в Північному полярному колі.

У глобальному вимірі липень 2019 року був на 0,04 градуси за Цельсієм теплішим, ніж у попередньому найтеплішому місяці - липні 2016 року.

Дослідники вказують, що липень традиційно є найтеплішим місяцем року. Але різниця в 0,04 градуса між липневою температурою 2016-го та 2019 років є незначною, зазначають Copernicus.

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Водночас, температура в 2019 році на 0,56 градуса більша, ніж середня температура між 1981 та 2010 роком, а також на 1,2 градуса тепліша, ніж в доіндустріальні часи.

За даними Copernicus, червень 2019 року був найжаркішим червнем в історії спостережень за погодою.

У своїх дослідженнях Copernicus, який фінансується ЄС, спирається на супутникові дані.

Хоча дослідники не можуть напряму пов'язати нові позначки зі зміною клімату, проте серед вчених є загальне розуміння, що викиди діоксиду вуглецю від людської діяльності роблять нові температурні рекорди більш імовірними.

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