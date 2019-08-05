6-річного хлопчика скинули з даху лондонської галереї

Копирайт изображения PA Media Image caption Оглядовий майданчик на десятому поверсі відкрили в 2016 році

Шестирічного французького хлопчика, який разом з родиною відвідував лондонську галерею сучасного мистецтва Tate Modern, скинули з даху на десятому поверсі. Повідомляється, що дитина вижила.

Хлопчика знайшли на даху п'ятого поверху після того, як він впав з оглядової платформи. Він перебуває у критичному, але стабільному стані.

Свідки вказують, що почули гучний удар, а потім жінка закричала "де мій син, де мій син".

Поліція затримала 17-річного юнака за підозрою у спробі вбивства. Він досі перебуває за ґратами.

Поліція називає це шокуючим інцидентом без зрозумілих мотивів.

Повідомляється, що між постраждалим хлопчиком та затриманим немає жодного зв'язку.

Копирайт изображения STUART HAGGAS Image caption Хлопчика вдалось врятувати

Шокуючий інцидент стався ще в неділю, проте оглядовий балкон на даху музею у понеділок зачинений.

Кореспондентка ВВС Ольга Мальчевська саме перебувала з сином на оглядовому балконі й почула крики та якусь штовханину.

"Я відчула, що щось відбувається, я маю взяти дитину і забрати її звідти. Ми спробували піти до виходу", - розповіла Ольга.

Вона переповіла свідчення очевидців, що нібито один хлопець викинув іншого з балкону.

Галерею Tate Modern у старій електростанції на Темзі в 2000 році, а оглядову платформу зробили в 2016 році.

Вона стала найпопулярнішим туристичним об'єктом 2018 року з 5,9 мільйона відвідувачів.

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