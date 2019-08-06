Чоловіка, що відправляв "поштові бомби" критикам Трампа, засудили до 20 років

Копирайт изображения Broward County Sheriff's Office

Прихильник Дональда Трампа, який минулого року відправляв критикам президента США "пакунки з вибуховими пристроями", отримав 20 років в'язниці.

57-річний Сезар Сайок раніше працював кур'єром у штаті Флорида. У жовтні 2018 року він відправив 16 посилок для 13 людей, яких об'єднує те, що усі вони є відомими критиками Дональда Трампа.

Серед них - політики Гілларі Клінтон, Барак Обама та Джо Байден, колишній директор ЦРУ Джо Бреннан і актор Роберт Де Ніро.

Прокурори закликали суд засудити чоловіка до довічного ув'язнення, оскільки його дії, за їхніми словами, "були мотивовані ідеологією ненависті".

Усі посилки були перехоплені, жодна з них не вибухнула. В пакунках поліція виявляла, зокрема, вибухівку, дроти та будильники.

Поліція згодом пояснила, що в посилках не було механізму, який би якимось чином поєднував усі ці елементи, а отже пакунки не могли вибухнути, а вся акція, ймовірно, була методом залякування.

Сезар Сайок спочатку відмовлявся визнати свою провину, але навесні цього року змінив свою позицію.

Під час останнього судового засідання в Нью-Йорку чоловік сказав, що дуже шкодує через вчинене.

"Тепер, коли я є тверезою людиною, я розумію, що був просто хворим. Мені варто було слухатися свою маму, любов усього мого життя", - цитує його слова видання The Washington Post.

Раніше Сезар Сайок-молодший неодноразово скоював правопорушення.

З 1991 року його кілька разів арештовували через дрібні крадіжки, а також у справах про наркотики та шахрайство.

У 2002 році, за даними CBS, він був заарештований у Флориді за звинуваченням у погрозі виготовлення та застосування бомби.

Адвокати Сайока у справі про "поштові бомби" пояснювали, зокрема, що в нього було важке дитинство, через що він довгий час жив у ізоляції і мав параноїдальні схильності.

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