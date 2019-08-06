Конкурс краси серед чоловіків на візках. Як це - у фото

Впродовж тижня у Краматорську проходив конкурс краси для чоловіків на візках - "Мужність без обмежень".

Копирайт изображения Світлана Фоміна

Участь у фіналі взяли десять чоловіків з шести областей України.

Конкурс проходив у кілька етапів. На кожному з них учасники намагалися здобути перемогу в різних дисциплінах.

Копирайт изображения Світлана Фоміна

Копирайт изображения Світлана Фоміна

Вони грали в дартс, пейнтбол та бочче, змагалися у збиранні зброї, спортивних танцях і риболовлі, а також взяли участь у спільній фотосесії у байкерському стилі.

Копирайт изображения Світлана Фоміна

"Такі заходи потрібно проводити, це дає змогу людям відкривати свої нові сторони і робити крок вперед для свого розвитку", - каже Дмитро Баландюк, один із учасників.

Копирайт изображения Світлана Фоміна

Копирайт изображения Світлана Фоміна

Копирайт изображения Світлана Фоміна

Ще один конкурсант Олександр Яковець сказав: "Це можливість для людей приїхати в інший регіон, побачити людей, які, можливо, в чомусь успішніші - побачити, що є можливість і одружитися, і працювати, і займатися спортом, брати участь в таких конкурсах. І насамперед це, звісно, нові знайомства".

Копирайт изображения Світлана Фоміна

Копирайт изображения Світлана Фоміна

Організатори також щороку проводять і аналогічні змагання серед жінок, які називаються "Краса без обмежень".

Копирайт изображения Світлана Фоміна

Копирайт изображения Alamy

Копирайт изображения Світлана Фоміна

Копирайт изображения Світлана Фоміна

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