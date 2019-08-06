Конкурс краси серед чоловіків на візках. Як це - у фото

  • 6 серпня 2019

Впродовж тижня у Краматорську проходив конкурс краси для чоловіків на візках - "Мужність без обмежень".

"Мужність без обмежень" Копирайт изображения Світлана Фоміна

Участь у фіналі взяли десять чоловіків з шести областей України.

Конкурс проходив у кілька етапів. На кожному з них учасники намагалися здобути перемогу в різних дисциплінах.

"Мужність без обмежень" Копирайт изображения Світлана Фоміна
"Мужність без обмежень" Копирайт изображения Світлана Фоміна

Вони грали в дартс, пейнтбол та бочче, змагалися у збиранні зброї, спортивних танцях і риболовлі, а також взяли участь у спільній фотосесії у байкерському стилі.

"Мужність без обмежень" Копирайт изображения Світлана Фоміна

"Такі заходи потрібно проводити, це дає змогу людям відкривати свої нові сторони і робити крок вперед для свого розвитку", - каже Дмитро Баландюк, один із учасників.

"Мужність без обмежень" Копирайт изображения Світлана Фоміна
"Мужність без обмежень" Копирайт изображения Світлана Фоміна
"Мужність без обмежень" Копирайт изображения Світлана Фоміна

Ще один конкурсант Олександр Яковець сказав: "Це можливість для людей приїхати в інший регіон, побачити людей, які, можливо, в чомусь успішніші - побачити, що є можливість і одружитися, і працювати, і займатися спортом, брати участь в таких конкурсах. І насамперед це, звісно, нові знайомства".

"Мужність без обмежень" Копирайт изображения Світлана Фоміна
"Мужність без обмежень" Копирайт изображения Світлана Фоміна

Організатори також щороку проводять і аналогічні змагання серед жінок, які називаються "Краса без обмежень".

"Мужність без обмежень" Копирайт изображения Світлана Фоміна
"Мужність без обмежень" Копирайт изображения Alamy
"Мужність без обмежень" Копирайт изображения Світлана Фоміна
"Мужність без обмежень" Копирайт изображения Світлана Фоміна

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