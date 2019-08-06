Вибухи поблизу Ачинська. Як це було - фото
Зранку 6 серпня пожежу на військовому складі поблизу міста Ачинськ в Росії ліквідували, детонація снарядів припинилась, повідомила влада РФ.
Пожежа і вибухи сталися на території військової частини в Красноярському краї напередодні, 5 серпня.
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З найближчих населених пунктів евакуювали понад 16 тисяч людей.
Радіус розльоту снарядів та уламків був 15 кілометрів, евакуацію проводили на 20 кілометрах.
Частина мешканців 100-тисячного Ачинська, який розташований неподалік складів, також покинули місто. За даними карт Google, відстань від місця інциденту до окремих районів Ачинська складає 12-13 кілометрів.
Повідомляється про 12 постраждалих. Одна людина вважається зниклою безвісти.
На складах артилерійських снарядів могло бути близько 40 тисяч боєприпасів, у тому числі великих калібрів 125 і 152 міліметри.
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