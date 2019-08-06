На Донбасі загинули четверо українських військових

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Від початку доби 6 серпня у зоні проведення Операції об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів загинули четверо українських військових.

Про це повідомляють у прес-центрі Міністерства оборони країни.

"Із сумом повідомляємо, що внаслідок ворожих обстрілів сьогодні, за наявною інформацією, четверо наших героїв отримали поранення несумісні з життям", - йдеться в заяві відомства.

Там зазначають, що усі загибелі є результатом "двох російсько-окупаційних обстрілів".

Перший із них було здійснено близько 1 години ночі по українських позиціях в селі Богданівка, що на Донеччині.

Другий обстріл був вчинений після 10 ранку поблизу Павлополя (Донецька область).

Впродовж останніх днів штаб ООС повідомляв про регулярне порушення режиму тиші з боку ворога - зокрема, із мінометів калібру 82 мм, застосування яких заборонене мінськими угодами.

Втрати української армії 6 серпня - одні з найбільших одномоментних втрат від початку президентства Володимира Зеленського.

Копирайт изображения Прес-центр ООС

Раніше повідомлялося, що з 21 липня у зоні бойових дій на Донбасі почався режим перемир'я по всій лінії зіткнення - про це сторони домовилися під час переговорів у Мінську.

"На виконання рішення ухваленого у Мінську під час засідання Тристоронньої контактної групи, з 00 годин 01 хвилин за київським часом 21 липня 2019 року уздовж всієї лінії розмежування в районі проведення ООС у Донецькій та Луганській областях встановлюється "режим тиші", що передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння", - йшлося у повідомленні штабу операції Об'єднаних сил.

При цьому у відомстві наголошували, що в разі порушення режиму тиші ворогом українська сторона відповідатиме на них "адекватно".

За 11 місяців минулого року бойові втрати української армії на Донбасі склали 110 бійців.

Ще 776 військовослужбовців були поранені у боях.

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