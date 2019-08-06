В Австралії вперше застосували закон про евтаназію

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Жінка, що страждала від раку, стала першою, до кого в Австралії застосували суперечливий закон про евтаназію.

61-річна Керрі Робертсон померла у штаті Вікторія. Це єдиний штат в країні, де наразі дозволена евтаназія. Інші штати наразі розглядають можливість ухвалення такого ж закону.

Жінці подала заявку на евтаназію, яку схвалили через 26 днів.

У 2010 році пані Робертсон діагностували рак молочної залози, проте згодом він поширився на кістки, легені та печінку.

Родичі жінки кажуть, що вона вирішила відмовитися від хіміотерапії і променевої терапії у березні - після того, як "біль став нестерпним".

Закон штату Вікторія, який дозволяє евтаназію, набув чинності у червні цього року. Він дає змогу пацієнтам, стан яких відповідає певним критеріям, отримати смертельні ліки.

"Ми були поряд із нею, на тлі грала музика Девіда Бові, вона була оточена любов'ю і останніми словами - простими і достойними", - каже донька жінки Ніколь Робертсон.

"Головне для мене - це знання, що ми зробили все, що могли, щоб вона була щасливою, а її смерть була комфортною", - додає вона.

Кому дозволено робити евтаназію?

Копирайт изображения GO GENTLE AUSTRALIA Image caption Керрі Робертсон разом із доньками

Закон штату Вікторія був розроблений для смертельно хворих пацієнтів, які відчувають сильний біль.

Правила передбачають, що пацієнт має відправити принаймні три запити до спеціально навчених лікарів.

Авторами такого запиту можуть бути лише повнолітні пацієнти, яким, за прогнозами лікарів, залишилося жити не більше 6 місяців.

Закон про евтаназію був ухвалений у штаті Вікторія ще в 2017 році, проте чинності набув лише у червні 2019-го.

Документ розколов місцевий парламент: його обговорення тривало понад 100 годин.

Родичі Керрі Робертсон кажуть, що вона подала заявку на евтаназію того ж дня, коли закон набув чинності.

Запровадження схожих правил наразі також розглядають штати Західна Австралія та Квінсленд.

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