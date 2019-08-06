В Україні з'являться зелені номери для автомобілів

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В Україні для електромобілів з'являться номери із зеленим шрифтом. Це передбачає закон №10405 щодо інфраструктури зарядних станцій для електромобілів, який підписав сьогодні президент Володимир Зеленський.

Згідно з законом, МВС та ще кілька міністерств мають протягом шести місяців розробити "спеціальні номерні знаки із зеленим кольором шрифту" та нові дорожні знаки "Для електромобілів", "Крім електромобілів", "Станція зарядки електромобілів".

Також передбачено визначення параметрів і вимог облаштування місць для паркування електромобілів.

За паркування транспорту на місцях, призначених для електрокарів, закон передбачає штраф від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - тобто від 340 до 510 грн.

Закон набуде чинності 1 січня 2020 року.

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