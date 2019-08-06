Кевін Спейсі повертається до публічного життя
Кевін Спейсі зробив свій перший публічний виступ майже за два роки, прочитавши у Римі поему про боксера, який нарікає на втрату своєї колись зіркової кар'єри.
Він залишався у тіні після появи у жовтні 2017 року звинувачень у сексуальному насильстві.
Актор знову з'явився на публіці, аби прочитати поему "Боксер" італійського поета Габріеле Тінті.
У поемі є такі рядки: "Чим більше тебе ранять, тим величніший ти. І більш спустошений. Вони використовували мене для розваг, піарилися на фальшивих речах. Однієї миті життя минуло".
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Поява Кевіна Спейсі в римському Палаццо Массімо відбулася менш ніж за три тижні після того, як прокурори США відмовилися від кримінальної справи, пов'язаної із звинуваченням актора у нападі з сексуальними домаганнями та побоях.
У Лондоні поліція досі розслідує щодо актора шість звинувачень у випадках сексуального насильства у Британії у період з 1996 по 2013 рік.
Володар двох Оскарів виголосив дев'ятихвилинну поему поруч із грецькою скульптурою під назвою "Боксер на відпочинку" в Палаццо Массімо, який є частиною Національного римського музею.
Поема написана від імені боксера, увічненого у бронзі. У ній є такі рядки:
"Я сколихнув країну, змусив арени тремтіти, розірвав моїх опонентів на клаптики. Я освітив темряву, зібрав прокльони, примусив до оплесків. Не всі знали, як зробити це. Ніхто з вас.
З іншого боку, життя не лякає тих, хто ніколи не ризикував. Хто мене може зрозуміти? З ким я можу поговорити?
Дух хворий. Його вже неможливо вилікувати. Він зникне з лиця землі. Це його доля. Я знаю, що зараз я втомився і стаю сумним. І саме тому ти мені вирив могилу".
Після виступу актора італійський поет Габріеле Тінті зазначив, що це була "честь бачити Кевіна Спейсі, який читає мої поеми".
"Рим любить тебе", - вигукнув він.
У грудні минулого року Кевін Спейсі розмістив відео на YouTube, де він присутній в образі персонажа "Карткового будинку" Френка Андервуда, який говорить: "Я точно не збираюся платити ціну за те, чого я не робив".