Поліція Техасу вибачилася за офіцерів, які провели афроамериканця на мотузці
Поліція Техасу вибачилася після появи фотографії двох офіцерів на конях, що ведуть за собою на мотузці затриманого афроамериканця в кайданках. Фотографія викликала бурхливу реакцію у соцмережах.
Начальник поліції міста Галвестон Вернон Хейл заявив, що використання мотузки є прийнятною у деяких обставинах, але "офіцери продемонстрували поганий розсуд у цьому випадку".
Він заявив, що не було якихось "зловмисних намірів" у цих діях і запевнив, що змінив практику, аби "запобігти використанню цієї методики".
Багато людей у соціальних мережах написали, що фото нагадало про епоху рабства.
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Згідно з повідомленням департаменту поліції Галвестона, два офіцери арештували Дональда Нілі за вчинення злочину.
Офіцери вели затриманого до поліцейської дільниці. Поліція уточнила, що він не був прив'язаний мотузкою, а "був у кайданках і до них був прикріплений шнур".
У поліції наголосили: "Ми розуміємо негативне сприйняття таких дій і вважаємо, що найкращим рішенням буде припинити використання такої методики".
Пан Хейл вибачився перед затриманим за "непотрібний дискомфорт".
Він додав, що офіцери "могли почекати транспортний засіб у місці затримання".
Пан Нілі наразі відпущений під зобов'язання, але є недоступним для коментарів, повідомляє the Houston Chronicle.
Леон Філіпс, директор Коаліції за справедливість округу Галвестон, повідомив BBC, що фотографію, яку опублікували у соціальних мережах, зробила людина, яка хотіла залишитися анонімною.
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Пан Філіпс розкритикував дії поліції.
"Це була дурна помилка, - сказав він. Що я точно знаю, це те, що якби він був білим чоловіком, вони не зробили б це з ним".
Пан Філіпс зазначив, що Дональд Нілі - психічно хворий чоловік, і офіцери мали чекати на транспортний засіб незалежно від того, скільки часу для цього знадобиться.
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