Поліція Техасу вибачилася за офіцерів, які провели афроамериканця на мотузці

Копирайт изображения Anonymous

Поліція Техасу вибачилася після появи фотографії двох офіцерів на конях, що ведуть за собою на мотузці затриманого афроамериканця в кайданках. Фотографія викликала бурхливу реакцію у соцмережах.

Начальник поліції міста Галвестон Вернон Хейл заявив, що використання мотузки є прийнятною у деяких обставинах, але "офіцери продемонстрували поганий розсуд у цьому випадку".

Він заявив, що не було якихось "зловмисних намірів" у цих діях і запевнив, що змінив практику, аби "запобігти використанню цієї методики".

Багато людей у соціальних мережах написали, що фото нагадало про епоху рабства.

Згідно з повідомленням департаменту поліції Галвестона, два офіцери арештували Дональда Нілі за вчинення злочину.

Офіцери вели затриманого до поліцейської дільниці. Поліція уточнила, що він не був прив'язаний мотузкою, а "був у кайданках і до них був прикріплений шнур".

У поліції наголосили: "Ми розуміємо негативне сприйняття таких дій і вважаємо, що найкращим рішенням буде припинити використання такої методики".

Копирайт изображения Smith Collection/Gado/Getty Images Image caption Багатьом користувачам соцмереж фотографія нагадала про часи рабства

Пан Хейл вибачився перед затриманим за "непотрібний дискомфорт".

Він додав, що офіцери "могли почекати транспортний засіб у місці затримання".

Пан Нілі наразі відпущений під зобов'язання, але є недоступним для коментарів, повідомляє the Houston Chronicle.

Леон Філіпс, директор Коаліції за справедливість округу Галвестон, повідомив BBC, що фотографію, яку опублікували у соціальних мережах, зробила людина, яка хотіла залишитися анонімною.

Пан Філіпс розкритикував дії поліції.

"Це була дурна помилка, - сказав він. Що я точно знаю, це те, що якби він був білим чоловіком, вони не зробили б це з ним".

Пан Філіпс зазначив, що Дональд Нілі - психічно хворий чоловік, і офіцери мали чекати на транспортний засіб незалежно від того, скільки часу для цього знадобиться.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!