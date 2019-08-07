В’язня, який намагався втекти з тюрми під виглядом власної доньки, знайшли мертвим

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Чоловіка, який кілька днів тому намагався втекти з тюрми під виглядом власної доньки, знайшли мертвим у його камері.

Працівники в'язниці розповіли, що ще розслідують усі обставини того, що сталося, але все виглядає так, що Клаувіно да Сілва повісився.

Напередодні про 42-річного чоловіка написала велика кількість ЗМІ в усьому світі: все через незвичну спробу втечі, до якої вдався да Сілва.

На відео, знятому на території в'язниці, видно, що він переодягнувся в одяг своєї доньки, яка прийшла його провідати, а на голову одягнув силіконову маску і перуку.

Клаувіно "Коротун" да Сілва був ватажком злочинного формування, і звинувачувався в торгівлі наркотиками.

Його засудили до 73 років і 10 місяців в'язниці.

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У вівторок тіло да Сілви знайшли у камері тюрми Bangu 1 в Ріо-де-Жанейро, куди його перевели одразу після невдалої спроби втечі.

За даними бразильського новинного сайту O Globo, "Коротун" перебував в одиночній камері.

У 2013 році да Сілві вже вдавалося втекти з в'язниці: він вибрався на свободу через каналізаційну систему.

Щодо доньки чоловіка, яка допомагала йому під час останньої спроби втечі, правоохоронці так само розпочали розслідування.

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