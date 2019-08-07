Зеленський: "Сьогодні подзвонив Путіну, попросив вплинути на ту сторону"

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У середу президент Володимир Зеленський і начальник Генштабу Руслан Хомчак виступили на брифінгу щодо загострення ситуації на Донбасі.

Пан Хомчак повідомив, що з 21 липня, коли на Донбасі було оголошено перемир'я, в районі ООС загинули 6 військовослужбовців, четверо з них - 6 серпня. Ще 9 військових отримали поранення.

Володимир Зеленський, своєю чергою, повідомив, що вранці говорив про це із президентом Росії Володимиром Путіним.

"Я сьогодні зранку тільки що розмовляв з президентом Росії Володимиром Путіним. Терміново подзвонив і сказав, що це нас не наближує до миру. Дуже вас прошу вплинути на ту сторону, щоб вони припинили вбивства наших людей".

"Друге питання - продовжуємо розмінування і нам треба скоротити з тієї сторони терміни будівництва мосту в Станиці Луганській. Ще я підняв питання повернення наших полонених. Довга була в нас розмова", - розповів Зеленський.

"Я кажу, що наших людей вбивають, а мені кажуть, що там є якісь, де наші люди стріляють по цивільних людях. Всі говорять, що хочуть миру, але крім слів ми маємо рухатись швидкими кроками".

Також Зеленський вкотре закликав якнайшвидше провести зустріч у нормандському форматі: "Нам потрібно подивитися одне одному в очі і припинити цю війну".

Президент анонсував, що сьогодні може поговорити з лідерами Франції та Німеччини. Пан Зеленський незабаром вилітає до Туреччини, але поообіцяв повернутись, якщо тут "щось станеться".

Загостренння на Донбасі

Копирайт изображения Прес-центр ООС

Напередодні стало відомо, що впродовж доби 6 серпня на Донбасі загинули четверо українських військових.

У Міноборони зазначили що усі загибелі є результатом "двох російсько-окупаційних обстрілів".

Перший із них було здійснено близько 1 години ночі по українських позиціях в селі Богданівка, що на Донеччині.

Другий обстріл був вчинений після 10 ранку поблизу Павлополя (Донецька область).

Впродовж останніх днів штаб ООС повідомляв про регулярне порушення режиму тиші з боку ворога - зокрема, із мінометів калібру 82 мм, застосування яких заборонене мінськими угодами.

Втрати української армії 6 серпня - одні з найбільших одномоментних втрат від початку президентства Володимира Зеленського.

21 липня у зоні бойових дій на Донбасі почався режим перемир'я по всій лінії зіткнення - про це сторони домовилися під час переговорів у Мінську.

При цьому українська сторона наголошувала, що в разі порушення режиму тиші ворогом відповідатиме на це "адекватно".

За 11 місяців минулого року бойові втрати української армії на Донбасі склали 110 бійців.

Ще 776 військовослужбовців були поранені у боях.

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