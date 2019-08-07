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Згідно з розпорядженням Нацбанку, в Україні розпочалося запровадження стандарту IBAN. Коротко пояснюємо, що це таке і яка від нього користь.

Що таке IBAN?

IBAN (англ. - International Bank Account Number) - це міжнародний стандарт номеру банківського рахунку.

Колись він створювався для стандартизації банківських розрахунків всередині ЄС, але пізніше поширився й на інші країни.

На відміну від звичного для України формату номеру рахунку, номер IBAN складається з 29 символів і містить, зокрема, код країни та код банку.

Таким чином вже незабаром номер вашого рахунку виглядатиме як UAXXYYYYYYZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ, де:

UA - код країни

X - контрольне число

Y - код банку

Z - номер рахунку

Навіщо потрібно щось змінювати?

По-перше, щоб привести українські стандарти банківських розрахунків у відповідність до міжнародних.

По-друге, стандарт IBAN - зручніший. Як зазначають в НБУ, він, зокрема, дозволить:

швидше ідентифікувати країну та банк платника і отримувача коштів

виключити з розрахункових документів зайві реквізити і уникнути помилок при їх заповненні

швидше здійснювати перекази та отримувати кошти

Окрім того, в майбутньому застосування IBAN дозволить використовувати QR-коди, які міститимуть інформацію про банківський рахунок. Це суттєво спростить сплату рахунків і обмін платіжною інформацією.

Коли це запрацює?

Насправді окремі українські банки застосовували стандарт IBAN вже впродовж кількох років - наприклад, коли відкривали рахунки у валюті. Проте до останнього часу це було радше їхньою власною ініціативою.

Згідно ж із останнім розпорядженням Нацбанку, з 1 листопада 2019 року використання IBAN стане обов'язковим для всіх українських банків.

Усі переведення коштів - як у гривні, так і у валюті - проходитимуть виключно з використанням IBAN.

При цьому НБУ передбачив перехідний період із 5 серпня до 31 жовтня - саме в цей час має відбутися перехід до нового стандарту.

Упродовж цього періоду під час переказів коштів клієнти можуть вказувати як реквізити старого зразка, так і нового.

Що треба зробити клієнту, щоб перейти на IBAN?

Нічого. Всю роботу, пов'язану з переходом на новий стандарт, банки проведуть самостійно.

Зміни зачеплять виключно зміну банківських рахунків - видані платіжні картки й надалі залишатимуться дійсними.

Частина українських банків вже оприлюднила на своїх сайтах повідомлення про запровадження нового стандарту і відповіді на головні питання, які можуть хвилювати клієнтів.

Окремі банки - наприклад, "Райфайзен-Банк Аваль" - навіть випустили "IBAN-калькулятори", які дозволяють ввести нинішній номер свого рахунку і дізнатися, як він виглядатиме в новому форматі.

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