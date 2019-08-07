IBAN в Україні: що це взагалі таке і яка від нього користь
Згідно з розпорядженням Нацбанку, в Україні розпочалося запровадження стандарту IBAN. Коротко пояснюємо, що це таке і яка від нього користь.
Що таке IBAN?
IBAN (англ. - International Bank Account Number) - це міжнародний стандарт номеру банківського рахунку.
Колись він створювався для стандартизації банківських розрахунків всередині ЄС, але пізніше поширився й на інші країни.
На відміну від звичного для України формату номеру рахунку, номер IBAN складається з 29 символів і містить, зокрема, код країни та код банку.
Таким чином вже незабаром номер вашого рахунку виглядатиме як UAXXYYYYYYZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ, де:
- UA - код країни
- X - контрольне число
- Y - код банку
- Z - номер рахунку
Навіщо потрібно щось змінювати?
По-перше, щоб привести українські стандарти банківських розрахунків у відповідність до міжнародних.
По-друге, стандарт IBAN - зручніший. Як зазначають в НБУ, він, зокрема, дозволить:
- швидше ідентифікувати країну та банк платника і отримувача коштів
- виключити з розрахункових документів зайві реквізити і уникнути помилок при їх заповненні
- швидше здійснювати перекази та отримувати кошти
Окрім того, в майбутньому застосування IBAN дозволить використовувати QR-коди, які міститимуть інформацію про банківський рахунок. Це суттєво спростить сплату рахунків і обмін платіжною інформацією.
Коли це запрацює?
Насправді окремі українські банки застосовували стандарт IBAN вже впродовж кількох років - наприклад, коли відкривали рахунки у валюті. Проте до останнього часу це було радше їхньою власною ініціативою.
Згідно ж із останнім розпорядженням Нацбанку, з 1 листопада 2019 року використання IBAN стане обов'язковим для всіх українських банків.
Усі переведення коштів - як у гривні, так і у валюті - проходитимуть виключно з використанням IBAN.
При цьому НБУ передбачив перехідний період із 5 серпня до 31 жовтня - саме в цей час має відбутися перехід до нового стандарту.
Упродовж цього періоду під час переказів коштів клієнти можуть вказувати як реквізити старого зразка, так і нового.
Що треба зробити клієнту, щоб перейти на IBAN?
Нічого. Всю роботу, пов'язану з переходом на новий стандарт, банки проведуть самостійно.
Зміни зачеплять виключно зміну банківських рахунків - видані платіжні картки й надалі залишатимуться дійсними.
Частина українських банків вже оприлюднила на своїх сайтах повідомлення про запровадження нового стандарту і відповіді на головні питання, які можуть хвилювати клієнтів.
Окремі банки - наприклад, "Райфайзен-Банк Аваль" - навіть випустили "IBAN-калькулятори", які дозволяють ввести нинішній номер свого рахунку і дізнатися, як він виглядатиме в новому форматі.
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