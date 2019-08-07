Разумков заперечив, що у фракції "Слуги народу" назріває розкол

Копирайт изображения УНІАН Image caption Дмитро Разумков та Олександр Дубінський

Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заперечив BBC News Україна тенденції до розколу в його майбутній фракції, яка стане найбільшою в історії.

Раніше у медіа з'явилися такі припущення через публічні суперечки між кількома новообраними депутатами "Слуги народу", зокрема між Олександром Дубінським та Давидом Арахамією.

"Дивлячись на те, що говорять про "розкол" - це некоректно. Адже це партійна дискусія. Вона була раніше і вона є зараз", - пояснив Дмитро Разумков у коментарі BBC News Україна.

"Дискусії не шкодять партії, не шкодять суспільству чи державі… Ми можемо проводити це в офісі, і навіть на ефірах. Це інший підхід до публічної політики", - запевнив він.

А відповідаючи на пряме питання BBC News Україна про те, чи намітилися вже у майбутній фракції лінії розколу, відповів: "Немає".

Водночас він висловив сподівання, що Дубінський та Арахамія "будуть конструктивними", і наголосив, що обоє нормально розмовляють одне з одним.

"Група Дубінського"

Так само не вбачає Дмитро Разумков небезпеки у тому, що Олександр Дубінський заявив про створення окремої групи депутатів "Слуги народу".

"Те, що Дубінський оголосив про "групування" - він же не створював формальну групу всередині фракції. Він створював групу, для досягнення певних цілей в області чи місті Києві. Але це не формальна група. Це не означає вихід з фракції", - відзначив Разумков, який наразі є головним претендентом на крісло голови нової Верховної Ради.

Раніше Олександр Дубінський повідомив про створення групи мажоритарників.

"Друзі! Вирішили створити в новому парламенті депутатську групу мажоритарників з робочою назвою "Справедливість". Нас вже п'ять осіб. Приєднуйтесь", - написав він у своєму Instagram.

Також Олександр Дубінський у своєму блозі розкритикував Давіда Арахамію, зокрема через питання земельного кадастру, та скептично висловився про те, що той може очолити фракцію "Слуги народу".

Пізніше в інтерв'ю виданню "Страна.ua" Дубінський пояснив: "У нас з Арахамією немає конфлікту, я відреагував на його заяви. Сподіваюся, що ця дискусія призведе в результаті до того, що всі думатимуть, що говорити в наступний раз".

Сам Давид Арахамія так прокоментував ситуацію каналу ZIK: "Він (Дубінський. - Ред.) блогер. А у блогерів є "лайкоманія". Для того, щоб було більше лайків, потрібні якісь сенсації та зради. От і він мав до мене якісь питання, і замість того, аби підійти, він зняв про це ролик. Дуже багато людей це сприйняли, як розкол всередині партії".

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