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Ірландський священник назвав і цигарки пиво "недоречними" пожертвуваннями за душу померлого під час похорону.

Отець Томаш Волш з міста Корк пояснив, що такі речі "не додають духовної краси небіжчику".

У липневому зверненні до пастви він зазначив, що подібне трапляється "все частіше особливо, коли мало віри".

За його словами, крім пива й сигарет, люди приносять мобільні телефони, пульти дистанційного керування і футбольні майки.

Під час інтерв'ю програмі Good Morning Ulster отець Волш пояснив, що не проти футболок місцевих спортивних команд, якщо померлий був їхнім гравцем, а от майки клубів Прем'єр-ліги "можуть бути ознакою поклоніння кумиру".

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Священник додав, що він - не догмат, але хотів би, щоб люди більше замислювались над тим, що відповідає цій сумній події.

"Пачка цигарок або банка пива - дуже недоречні речі. Можливо, саме цигарки позбавили людину життя, - пояснив отець Волш.- Не думаю, що церква - те місце, куди варто приносити такі речі. Якщо є бажання, покладіть їх просто на могилу".

"Поклоніння ідолам"

Отець Волш сказав, що не відмовляється від таких речей, але вони "нічого не розповідають нам про життя покійного чи про втрату і біль його родини".

Більш доречними, на його думку, були б сімейні фото або квіти.

Говорячи про спортивні майки, отець Волш, пояснив, що схвалює футболки місцевої спортивної команди, "якщо людина була пов'язана" з клубом.

"Це доречно, тому що небіжчик був частиною клубу, підтримував його", - сказав він. А от майки гравців Прем'єр-ліги - це скоріше ідолопоклонство".

Священник каже, що був вражений відгуком на його статтю в парафіяльній газеті.

"Гадаю, майже всі ЗМІ і радіостанції в Ірландії звернулися до мене з проханням роз'яснити мою позицію".

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