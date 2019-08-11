У США затримали чоловіка, який прийшов у Walmart з гвинтівкою

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Менш ніж за тиждень після того, як білий расист Патрік Крусіус застрелив з АК-47 22 людей і поранив 26 у дешевому універмазі Walmart в техаському місті Ель-Пасо, до іншого Walmart у Спрінгфілді, Міссурі, увійшов молодий чоловік у військовій формі, полегшеному бронежилеті і з напівавтоматичною гвинтівкою AR-15 через плече.

Очевидці і камери, яких в цьому магазині десятки, показали, що він приїхав о п'ятій годині вечора і почав знімати те, що відбувається, на смартфон ще з машини. Він дістав з багажника бронежилет і гвинтівку і увійшов до універмагу, взявши візок для покупок і продовжуючи знімати.

Адміністратор магазину викликав поліцію, включив пожежну тривогу, і покупці в паніці кинулися до дверей.

Молодий чоловік із гвинтівкою швидким кроком попрямував до запасного виходу. Там його зустрів колишній пожежник, у якого була ліцензія на носіння зброї. Він наставив на нього пістолет з криком: "Руки вгору!". Молодий чоловік підкорився.

Поліція прибула три хвилини потому й одягла на нього наручники. Окрім гвинтівки, вона знайшла у нього на правому боці пістолет з патроном у патроннику. У гвинтівці був заряджений магазин, але патрон досланий не був. За попередніми даними, в машині затриманого знайшли понад сто патронів.

"Чесно кажучи, йому сильно пощастило, що він залишився живий", - зауважив лейтенант місцевої поліції Майк Лукас.

У п'ятницю ввечері влада оголосила ім'я затриманого: Дмитро Андрейченко. Преса кинулася до соцмереж, які дали рясні жнива. 20-річний Андрейченко пише там, що родом з Портленда, Орегон. За останні роки у цих місцях поселилися десятки тисяч російських п'ятидесятників. Поки що неясно, чи був затриманий одним з них, але, судячи з його постів, він дуже набожний.

Він, наприклад, процитував у Instagram 16-й розділ "Послання до Римлян святого апостола Павла": "Бо я не соромлюсь благовіщення Христова, бож воно є сила Божа на спасіння кожному, хто вірує, по-перше, юдеєві, а потім елліну".

Андрейченко вірить не тільки в Господа, але й у Дональда Трампа і зброю. Він вивісив своє фото у футболці з написом: "Я люблю свого Господа, свою дружину і свою зброю".

Він вживає латинський вираз Molon labe, "прийдіть і заберіть", який з викликом повторюють американські прихильники Другої поправки до конституції, що гарантує право на зброю.

Із записів Андрейченка в соцмережах випливає, що він одружився в березні 2016 року, і що у нього є дитина.

"Обожнюю сімейне життя!" - пише його дружина у Facebook.

Йдучи універмагом, він обмінювався репліками з покупцями, один з яких запитав: "Чому ви розгулюєте в бронежилеті і з гвинтівкою?". За словами одного свідка, Андрейченко "не здавався здивованим. Він не здавався озлобленим. Він виглядав так, як ніби він задоволений тим, що відбувається".

Як випливає з поліцейського рапорту про цей інцидент, Андрейченко заявив після затримання, що він "хотів перевірити, чи поважають у цьому Walmart Другу поправку", і вів відеозапис на той випадок, якщо йому накажуть покинути приміщення. Він заявив, що мав намір купити сумки для продуктів і не очікував реакції, яку викликала його поява.

На допиті він пояснив це так: "Це ж Міссурі! Я вважав, що якби ми були десь у Нью-Йорку або в Каліфорнії, то там би люди запанікували".

Судячи з соцмереж, Андрейченко не любить мусульман, трансгендерів та Walmart. З його постів у Facebook випливає, що він обурювався, коли в лютому Walmart підняв віковий ценз для купівлі зброї з 18 років до 21 року.

"Я ненавиджу Walmart, - писав він 16 лютого. - Вочевидь, вони не продадуть вам гвинтівку та набої, якщо вам немає 21. "Нове правило". Однак я можу увійти до магазину із стволом 40-го калібру, і ніхто нічого не скаже. Курям на сміх!".

Андрейченко явно мав на увазі наявний у Міссурі закон, що дозволяє громадянам відкрито носити зброю. Він, однак, не врахував застереження, яке у ньому містилося - що зброю не можна демонструвати "зі злим або загрозливим виглядом".

За словами поліції Спрінгфілда, Андрейченко поділився своїми планами із дружиною, "і вона сказала йому, що це нерозумно. Вона зауважила, що він просто незрілий хлопчисько". Аналогічно відреагувала на цей задум і його сестра.

Андрейченко звинуватили у "терористичних загрозах" другого ступеня, які, згідно із законодавством Міссурі, "безвідповідально і свідомо ігнорують ризик того, що можуть викликати евакуацію, карантин або закриття якоїсь частини будівлі, житлового будинку, громадського місця або транспортного об'єкта".

У разі визнання винним, Андрейченку загрожує до 4 років позбавлення волі і штаф до 10 тисяч доларів.

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