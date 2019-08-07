Disney планує зняти римейк фільму "Сам удома"

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Студія Disney оголосила, що планує зняти римейк фільму "Сам удома".

Президент компанії Роберт Айгер також розповів про намір "переосмислити" й кілька інших відомих стрічок - зокрема, "Ніч в музеї" і "Гуртом дешевше".

Disney володіє правами на ці стрічки після того, як придбала компанію 20th Century Fox.

Римейки будуть створені для нового стрімінгового сервісу Disney+, який вже восени запрацює в США, а наступного року - у Великій Британії.

Оригінальна версія класичного різдвяного фільму з Маколеєм Калкіним у головній ролі вийшла на екрани у 1990 році.

Стрічка й досі дуже тепло зустрічається аудиторією, а на сайті Rotten Tomatoes, який відслідковує рецензії кінокритиків, рейтинг фільму складає 80%.

Якщо увімкнути телевізор напередодні різдвяних і новорічних свят, то ви майже точно хоча б раз натрапите на "Самого вдома".

Під час зустрічі з інвесторами Роберт Айгер нагадав і про останні успіхи Disney.

"Цього року ми вже випустили шість фільмів, що входять до списку найуспішніших. Чотири з них зібрали у світовому прокаті понад 1 мільярд доларів", - каже він.

Очікується, що на початковому етапі бібліотека сервісу Disney+, який має стати конкурентом Netflix, складатиметься з 7 500 телевізійних серій і 400 фільмів.

Жодних деталей щодо того, яким саме може бути римейк "Самого вдома", в Disney поки не розкривають.

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