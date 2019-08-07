В Росії написали Конституцію у віршах: там є про війну в Україні
У Росії вирішили викласти Конституцію країни у віршах. Автори сподіваються, що цей проект надрукують і вивчатимуть у школах.
Її повна назва - "Конституція Росії в віршах і картинках для громадян великої країни".
В розділі про громадянські права, зокрема, згадується Україна і війна:
За даними російського видання "Известия", у створенні віршованої російської Конституції взяли участь експерти російського парламенту, Асоціації юристів Росії та Інституту розвитку місцевих громад.
Як писали "Известия" і агенція РИА Новости, російський політик, представник Ради Федерацій В'ячеслав Тимченко направив рекомендаційний лист з проханням "розглянути можливість впровадження навчального посібника" Конституції до регіонів.
Однак у розмові з ВВС пан Тимченко заперечував, що направляв такий лист: "Я не направляв жодних листів і не брав участі в розробці, - сказав він. - Я сам щойно прочитав [у ЗМІ] і був здивований".
Сам проект є віршованим переказом преамбули і перших двох глав Конституції. Так, там нагадують, що потрібно йти служити в армію: "И будешь защищать Россию, а может, за нее падешь".
У віршах також запевняють, зокрема, що Росія є правовою державою:
"Россия наша соблюдает
Международные права,
И от других таких же действий
Россия требует всегда".
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!