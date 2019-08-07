Копирайт изображения Уривок з Конституції Росії

У Росії вирішили викласти Конституцію країни у віршах. Автори сподіваються, що цей проект надрукують і вивчатимуть у школах.

Її повна назва - "Конституція Росії в віршах і картинках для громадян великої країни".

В розділі про громадянські права, зокрема, згадується Україна і війна:

Копирайт изображения Уривок з Конституції Росії

За даними російського видання "Известия", у створенні віршованої російської Конституції взяли участь експерти російського парламенту, Асоціації юристів Росії та Інституту розвитку місцевих громад.

Як писали "Известия" і агенція РИА Новости, російський політик, представник Ради Федерацій В'ячеслав Тимченко направив рекомендаційний лист з проханням "розглянути можливість впровадження навчального посібника" Конституції до регіонів.

Однак у розмові з ВВС пан Тимченко заперечував, що направляв такий лист: "Я не направляв жодних листів і не брав участі в розробці, - сказав він. - Я сам щойно прочитав [у ЗМІ] і був здивований".

Сам проект є віршованим переказом преамбули і перших двох глав Конституції. Так, там нагадують, що потрібно йти служити в армію: "И будешь защищать Россию, а может, за нее падешь".

У віршах також запевняють, зокрема, що Росія є правовою державою:

"Россия наша соблюдает

Международные права,

И от других таких же действий

Россия требует всегда".

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