Секс-скандал про Моніку Левінскі стане "Американською історією злочинів"

Копирайт изображения WILLIAM J CLINTON PRESIDENTIAL LIBRARY Image caption Моніка Левінскі з президентом Біллом Клінтоном у лютому 1997 року

Історію про скандальний роман між президентом США Біллом Клінтоном і стажеркою Білого дому Монікою Левінскі, яка вибухнула у 1999 році, екранізують у США.

Політичному секс-скандалу буде присвячено новий сезон популярного серіалу "Американська історія злочинів". У попередніх частинах шоу йшлося про вбивство Джанні Версаче і про справу футболіста Джея Сімпсона.

Сезон про Моніку Левінскі побачить світ наступного року, якраз напередодні президентських виборів у США.

При цьому сама вона буде однією з продюсерок шоу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Моніка Левінскі і Білл Клінтон, 1998 рік

Роль Моніки Левінскі у серіалі виконає акторка Біані Фельдштейн, а її подругу Лінду Тріпп зіграє Сара Полсон. Саме пані Тріпп зіграла ключову роль в оприлюдненні скандалу - вона записувала телефонні розмови з Левінскі, під час яких та розповідала про стосунки з Клінтоном.

Поки ще невідомо, хто зіграє Білла та Гілларі Клінтон у шоу, базуватиметься воно на книзі Джеффрі Тубіна.

В інтерв'ю журналу Vanity Fair Левінскі розповіла, що вагалась і боялась брати участь у шоу продюсера Раяна Мерфі.

Копирайт изображения JOYCE NALTCHAYAN Getty Image caption Білл Клінтон і Гілларі Клінтон, 1998 рік

Але після "тривалої вечері" з відомим продюсером "Американської історії злочинів" вона свою думку змінила і заявила, що бути причетною до цього шоу - це привілей.

"Люди десятиліттями присвоювали і розповідали мою частину цієї історії", - заявила вона.

"Я настільки вдячна за те, як ми розвинулись, як суспільство. Це дало можливість таким людям, як я, чиї голоси історично приглушували, нарешті знову почати говорити", - сказала Моніка Левінскі.

Секс-скандал Клінтон-Левінскі наприкінці 90-х широко висвітлювали американські та світові ЗМІ.

В 1998 році президенту США Біллу Клінтону навіть загрожував імпічмент через приховування правди про його зв'язки з інтерном. До цього президент Клінтон кілька разів заперечував, що мав зв'язок з нею.

Багато років після цього пані Левінскі мовчала. І лише 2014 року написала в журналі Vanity Fair, що вона глибоко шкодує про зв'язок з одруженим президентом.

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