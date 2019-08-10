Копирайт изображения UNIAN Image caption Олена Шишловська - 10-мільйонна пасажирка аеропорту Бориспіль у 2018

На осінь найбільші лоукостери, які працюють в Україні - Wizzair, Ryanair та Sky up - запланували суттєве розширення географії польотів.

Якщо ви збираєтесь у подорож до Європи, але ще не зовсім розібрались, куди найкраще і найдешевше купити квиток на літак, ми зібрали карту дешевих авіакомпаній та перельотів з України.

За два роки дії безвізового режиму більше трьох мільйонів українців з'їздили чи злітали до Європейського Союзу на відпочинок чи роботу.

В останні роки все більше відомих і не дуже знаних європейських лоукостерів заходять в Україну та розширюють інтенсивність свої польотів. Іноземні лоукости вже освоїли чотири українські міста - Київ, Львів, Харків та Одесу.

Та й найбільший український авіаперевізник МАУ у конкуренції з лоукостерами поступово пропонує більше бюджетних пропозицій.

За 2018 рік українськими летовищами скористалась рекордна кількість пасажирів - понад 20 мільйонів. 30% з них літали саме лоукостерами.

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Wizzair

Літає у Польщу, Німеччину, Литву, Латвію, Естонію, Велику Британію, Данію, Угорщину, Австрію, Словаччину, Грецію, Португалію, Кіпр.

Одним з найбільших лоукост-перевізників в Україні є угорська компанія Wizzair, яка зайшла ще в 2009 році, та ірландська Ryanair, яка почала літати восени 2018-го.

Ці компанії за останній рік відкрили багато нових маршрутів, які часто перетинаються і конкурують між собою. Останню хвилю розширення анонсували з аеропортів Львова та Одеси.

Один із головних принципів їхньої роботи - чим раніше забронюєш квиток, тим він дешевший. За три-чотири місяці до польоту тут дійсно можна знаходити чудові пропозиції від десяти євро.

Обидві компанії вже працюють в чотирьох аеропортах України - Києві, Львові, Харкові та Одесі.

Копирайт изображения Wizzair.com Image caption Карта міст, куди літає Wizzair з Києва

Wizzair у Києві літає з аеропорту "Жуляни" й має рейси в 13 країн та 31 одне місто.

На сайті компанії або на спеціальному мобільному додатку можна подивитись карту маршрутів та вартість квитків.

У цієї компанії найдешевші квитки до найближчих сусідів України - їх можна знайти навіть по кілька сотень гривень в один бік. Один з найпопулярніших і найдорожчих рейсів - рідкісний переліт до Португалії, вартість якого рідко падає нижче 3 тисяч гривень.

Копирайт изображения Wizzair.com Image caption Карти польотів компанії зі Львова

Вартість залежить від того, настільки заздалегідь ви купуєте квиток, популярності кожного рейсу і конкуренції на цьому напрямку.

Окрема історія - багаж. У найдешевшому варіанті на Wizzair у вартість входить невелика ручна поклажа, яку можна брати на борт - звичний міський рюкзак.

Копирайт изображения Wizzair.com Image caption Приклад помісячного пошуку найдешевших квитків

Окремо докупити багаж коштує від 600 гривень в один бік або пріоритетну посадку за кількасот гривень, яка дозволить пронести ще одну невелику сумку.

До прикладу, на рейс до Кіпру на листопад найдешевший квиток в один бік коштує 900 гривень, а докупити багаж - 600-800 гривень.

Копирайт изображения Wizzair.com Image caption У Wizzair можна знайти перельоти за кілька сотень гривень

Також у найдешевшому тарифі перевізник вам самовільно визначить місце сидіння при реєстрації, а обрати можна з доплатою у 5 євро.

Окрема історія у Wizzair - їхній клуб і програма знижок. При купівлі квитків за додаткову плату можна оформити членство в клубі й мати знижку у 20% на всі рейси компанії для двох або чотирьох пасажирів. Програма діє рік і за кілька подорожей можна дуже суттєво зекономити.

З Харкова авіакомпанія літає у три країни та шість міст, зі Львова - у сім країн та десять міст, а з Одеси - чотири країни і шість міст. Багато "некиївських рейсів" компанія запускає з цієї осені.

Для зручнішого пошуку на сайті компанії розроблений розділ "План", де можна легко порівнювати ціни на рейси до конкретного міста у різні місяці та шукати найдешевші варіанти.

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Ryanair

Літає в Польщу, Німеччину, Литву, Велику Британію, Словаччину, Грецію, Іспанію, Кіпр, Австрію, Болгарію, Швецію, Ірландію, Мальту.

Компанія Ryanair працює у київському аеропорту "Бориспіль" й літає зі столиці у 13 країн. Квитки можна дивитись на сайті чи в додатку.

Частина рейсів вже виконуються майже рік, а деякі тільки плануються до запуску цієї осені, як от прямий переліт з Києва до Мадрида (вартість в середньому від 60 євро в один бік).

Багато квитків на рейси авіакомпанії дійсно можна купити за 10-20 євро. До прикладу, на перельоти до польських міст квиток за таку вартість - це швидше звичне явище, ніж рідкість.

Копирайт изображения Ryanair.com Image caption Приклад пошуку найдешевших польотів Ryanair

Найдешевший тариф включає тільки ручну поклажу - невелику сумку чи рюкзак. Окремий багаж на 10 кілограмів буде коштувати від десяти євро в один бік.

Велика валіза на 20 кілограмів у Ryanair передбачена, якщо брати тариф Plus, який може бути у кілька разів дорожчим найдешевшої пропозиції.

Тому пасажири часто нарікають, що у разі купівлі квитка на лоукостах з великим багажем, ціна може не надто відрізнятись від класичних авіакомпаній.

Якщо подорож з простим міським рюкзаком - це ваш вибір, тоді знайти дешеві пропозиції абсолютно реально.

Копирайт изображения Ryanair.com Image caption Перелік рейсів Ryanair з Києва

Сайт Ryanair у спеціальному розділі дозволяє швидко та легко знаходити найдешевші перельоти.

Можна обирати бюджет перельоту і отримувати прийнятні напрямки, або вказувати місто, а система покаже, коли туди злітати найвигідніше.

Ще одна можливість - летіти на дешевому рейсі з України в аеропорт-хаб, як от наприклад Вільнюс, Братиславу чи Катовіце. І заздалегідь підібрати пересадку у місто-бажання за кілька десятків євро.

Мінус такого варіанту - часто у пересадковому місті потрібно провести від кількох годин до кількох діб. Але якщо воно саме по собі гарне, то така пересадка не надто обтяжуватиме.

Копирайт изображения Ryanair.com Image caption Приклад пошуку найдешевих перельотів у конкретне місто

Наприклад, до грузинського Кутаїсі Wizzair літає з багатьох східноєвропейських столиць, окрім України. Тому до Грузії можна летіти і планувати пересадку у Вільнюсі, Ризі чи якомусь польському місті.

Для пошуку зручних стикувань можна використати готові сервіси - як от сайт та додаток Kiwi.com.

Ще один прийом стосується міст чи країн, куди літають кілька лоукостів - в один бік можна летіти на тому ж Ryanair, а назад повертатись на дешевшій опції, до прикладу на Wizzair.

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Міжнародні авіалінії України

МАУ з'єднує Україну з 38-ма країнами Європи та світу.Літає в більшість європейських столиць.

Найбільший авіаперевізник України МАУ також за останні роки запропонував багато пропозицій у діапазоні низьких цін на квитки.

На спеціальному розділі сайту "Низькі ціни" авіакомпанія пропонує дешеві перельоти у двох цінових категоріях - куплені щонайменше за вісім та шість місяців до польоту.

У діапазоні восьми місяців ціни на квитки в один бік можна знайти за 860-1300 гривень, а шість місяців - 1310-1859 гривень.

У такому часовому проміжку квитки МАУ часто конкурують з класичними лоукостерами. Так само українська авіакомпанія часто пропонує гарячі пропозиції на певні напрямки.

Копирайт изображения https://www.flyuia.com Image caption Дешеві пропозиції від МАУ

Але дешеві пропозиції від МАУ так само не включають багаж, а тільки невелику ручну поклажу.

Всі авіакомпанії час від часу проводять розпродажі та спеціальні пропозиції. Простежити за всіма ними самому дуже складно, але є багато популярних ресурсів (до прикладу lowcost.ua), які це роблять за вас і через соціальні мережі можуть кожен день скидати вам найласіші пропозиції.

Менші гравці

SkyUp

Літає в Чехію, Іспанію, Грузію, Болгарію, Вірменію, Францію, Італію, Хорватію, Португалію, Кіпр, Словаччину та Вірменію.

Нова українська авіакомпанія SkyUp за останній рік суттєво розширило географію перельотів.

За багатьма ціновими пропозиціями SkyUp можна називати лоукостером, адже вартість квитка за багатьма напрямками стартує від 30-40 доларів за квиток в один бік.

В Україні авіакомпанія вже працює у п'яти містах - Києві, Львові, Харкові, Одесі та Запоріжжі. При чому вже зовсім скоро авіакомпанія буде виконувати внутрішні українські рейси за ціною 20 доларів на маршруті Київ-Львів.

Копирайт изображения Sky UP Image caption Карта найкращих пропозицій від Sky Up. Кожного дня вона виглядає інакше

SkyUp вже літає або незабаром відкриває рейси до Чехії, Іспанії, Франції, Болгарії, Грузії, Вірменії, Італії, Хорватії, Португалії, Кіпру, Словаччини та Вірменії.

Багато з цих рейсів, як от до Парижа, для лоукостерів є унікальними для України. Але це відбивається на ціні цих перельотів, які на популярних рейсах, я от паризький, стартують від 89 доларів в один бік.

Щоправда, на деякі напрямки компанія літає тільки у літній туристичний сезон, а квитки з листопада вже недоступні.

Проте у багато популярних напрямків, як от у грузинське Тбілісі, у разі купівлі заздалегідь, ціни на квитки стартують від 50 доларів.

У SkyUp також є розділ гарячих найдешевших пропозицій.

В цієї авіакомпанії найдешевші квитки включають тільки невелику ручну поклажу на 7 кілограмів, а за багаж треба доплачувати кілька десятків доларів.

Ernest Airlines

Літає лише в Італію - Мілан, Бергамо, Болонья, Рим, Наполі, Генуя, Венеція.

В Україні працюють низка й менших дешевих авіакомпаній, які спеціалізуються на окремих країнах.

Італійський перевізник Ernest Airlines працює літає з України до низки міст Італії. Найбільше з Києва - шість.

Авіакомпанія за останній час також розширила географію польотів з України зі звичного Києва та Львова, додавши Одесу та Харків.

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Вартість перельоту у них стартує від 30-40 євро в один бік і сягає кількох сотень. У цієї авіакомпанії найдешевший тариф також включає тільки ручну поклажу без багажу.

Проте великі лоукостери Wizzair та Ryanair наразі з України не літають до Італії, тому Ernest Airlines може бути зручним для тих, хто хоче знайти прямий і не надто дорогий рейс на Апенніни. Бо ж SkyUp у найпопулярніші міста Італії переважно не літає.

Vueling Airlines

Літає в Барселону

Іспанський перевізник Vueling Airlines виконує прямі рейси з Києва до Барселони у туристичний сезон, але не працює взимку.

У них є прямі рейси, які починаються від 70 євро в один бік, проте зазвичай вартість квитка перевищує 100 євро. Тут багаж також передбачений у не найдешевшій ціновій категорії.

У низку інших міст Європи ця авіакомпанія виконує рейси з пересадками. Ці варіанти стартують від ста євро, а пересадка в авіакомпанії займає на різних рейсах від години до семи.

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AirBaltic

Літає в Ригу, Латвія

Балтійська компанія літає з Києва, Львова та Одеси в Ригу прямими рейсами. Ціни на переліт за найдешевшим тарифом без багажу тут також можна знайти за 30-40 євро.

Багато хто використовує рейси до Риги для пересадок в інші "дефіцитні" міста Європи.

Brussels Airlines

Літає в Брюссель

Бельгійська авіакомпанія, яка є дочірнім підприємством Lufthansa, зайшла на український ринок минулого року.

Вона літає з Києва до Брюсселя, а квитки там можна купити від 40 доларів за переліт в один бік.

Найдешевший тариф передбачає двоє невеликих речей ручної поклажі загальною вагою не більше 12 кілограмів.

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