Зеленський і Ердоган обговорили Донбас, Крим і туристів

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Президент України Володимир Зеленський в ці дні перебуває з візитом у Туреччині. В Анкарі він зустрівся з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

Зустріч між президентами країн у форматі "віч-на-віч" тривала на годину довше запланованого. Говорили про Донбас, економічне співробітництво, анексію Криму і проблему переслідування кримських татар, співпрацю у будівництві доріг та аеропортів.

Реджеп Ердоган під час брифінгу висловив співчуття у зв'язку з загибеллю українських військових вчора на Донбасі і називав Володимира Зеленського другом.

"Ми переглянули кроки, які повинні зробити на шляху розвитку економічного співробітництва між двома країнами. Настав час фіналізувати переговори про створення зони вільної торгівлі між Україною і Туреччиною — сказав за підсумками зустрічі пан Ердоган, — Минулого року 1,3 млн українців відвідали Туреччину, це найкращий показник того, як розвинулись гуманітарні зв'язки між нашими народами".

Копирайт изображения Прес-служба президента України

Володимир Зеленський подякував Туреччині за підтримку українського суверенітету, нагадав, що Реджеп Ердоган одним з перших привітав його з перемогою і після президентських виборів, і після парламентських.

Голова української держави висловив сподівання про збільшення обсягів торгівлі між країнами та запросив турецький бізнес працювати до України.

Володимир Зеленський в Анкарі, відповідаючи на питання журналістів на брифінгу, як повернути Крим, закликав не знімати санкції з Росії, піднімати це питання у всіх країнах світу, пам'ятати про українських моряків, військових, політичних в'язнів у полоні Росії.

"Кожного дня, просинаючись, кожен з нас повинен думати, а що ти можеш зробити, щоб зупинити війну", - сказав Володимир Зеленський.

Він розповів, що пам'ятати про полонених українських моряків йому допомагають браслети з їхніми іменами на руках, які йому подарували батьки моряків.

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