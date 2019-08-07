Штурм будинку експрезидента: що відбувається у Киргизстані?

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Киргизькі силовики зі стріляниною штурмували дім колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва в передмісті столиці країни Бішкеку.

У червні парламент позбавив Атамбаєва недоторканності, йому загрожує кримінальне переслідування.

Стрілянина і вибухи

Операція у передмісті Бішкека біля будинку Атамбаєва почалася в середу ввечері. За останніми даними, там відбувається протистояння між силовиками і прихильниками колишнього президента. Є інформація про поранених.

Спочатку була інформація про затримання Атамбаєва, але його прихильники це спростовують.

Біля будинку експрезидент спецпідрозділи стріляли у повітря, щоб зупинити натовп, але люди продовжували прибувати до його резиденції, передавав з місця подій кореспондент агенції "Інтерфакс".

З боку будинку Атамбаєва було чути вибухи світло-шумових гранат. Люди палили шини. Зараз в будинку і поруч з ним близько тисячі людей, оцінює кореспондент "Інтерфаксу".

Чи був затриманий Атамбаєв?

Про долю експрезидент Киргизстану надходить суперечлива інформація.

Раніше представник штабу Атамбаєва повідомляв про затримання експрезидент, хоча, офіційної заяви про затримання не було.

ЗМІ повідомляли, що силовики вивели Атамбаєва з дому і повезли в невідомому напрямку. "Інтерфакс" з посиланням на джерело в силових структурах також повідомляв, що Атамбаєва вивезли на вертольоті.

Зараз прихильники колишнього президента повідомляють, що Атамбаєв, як і раніше перебуває у себе вдома, і силовикам не вдалося його затримати.

Держкомітет національної безпеки Киргизстану повідомляє, що спецоперація триває.

Позбавлення недоторканності

Атамбаєв очолював Киргизстан з 2011-го по 2017 роки. 27 червня парламент країни позбавив його недоторканності, яку він мав навіть після закінчення терміну своїх повноважень.

Копирайт изображения president.kg/ru Image caption Раніше пан Атамбаєв був президентом. Тепер біля його будинку триває протистояння з силовиками

Парламентарі звинувачують Атамбаєва у причетності до корупції при модернізації ТЕЦ Бішкека, незаконній трансформації земель, звільненні кримінального авторитета Азіза Батукаєва, в узурпації влади.

Сам Атамбаєв заявляв, що всі звинувачення є "абсурдними і безпідставними" і викликані "лише прагненням чинного президента усунути політичного опонента".

Нинішній президент країни Сооронбай Жеенбеков нещодавно підписав закон, що дозволяє позбавляти експрезидентів недоторканності. Жеенбеков перервав відпустку і повертається до Бішкека.

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