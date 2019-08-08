Штурм будинку експрезидента Киргизстану: його відбили прихильники

Копирайт изображения Getty Images

Напередодні киргизькі силовики зі стріляниною штурмували дім колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва в передмісті столиці країни Бішкеку.

За останньою інформацією, затримати його не вдалося, його відбили прихильники.

У червні парламент позбавив Атамбаєва недоторканності, йому загрожує кримінальне переслідування.

Операція у передмісті Бішкека біля будинку Атамбаєва почалася в середу ввечері. Звідти надходить суперечлива інформація.

Вночі Атамбаєв виступив в ефірі телеканалу "Апрєль" і назвав ситуацію безладом, передає Інтерфакс.

В результаті зіткнень є постраждалі, один спецпризначенець загинув. Його доставили в лікарню в дуже важкому стані з вогнепальним пораненням, він помер під час операції.

За попередніми даними місцевого міністерства охорони здоров'я, госпіталізовані 48 людей.

Як розгорталися події

Перший штурм прихильникам Атамбаєва вдалося відбити. Спецпідрозділи стріляли у повітря, щоб зупинити натовп, але люди продовжували прибувати до резиденції експрезидента, передавав з місця подій кореспондент "Інтерфаксу".

Ввечері біля будинку Атамбаєва були чутні вибухи світло-шумових гранат. Люди палили шини. На під'їзді до будинку зібралися близько тисячі прихильників колишнього президента.

За даними телеканалу "Апрєль", спочатку біля його будинку було близько 300 людей. Вони будували барикади, щоб заблокувати дорогу.

Місцеві жителі проривалися через оточення силовиків, які перекрили дорогу до будинку, в руках вони тримали палиці та камінці, повідомляв "Інтерфакс".

"Акіпресс" зазначав, що прихильники Атамбаєва зрубали дерева і розклали їх перед воротами, щоб перешкодити проїзду машин силовиків, частина молодиків закидувала їх камінням.

Пізно ввечері активна стрілянина і вибухи відновились, поряд із будинком почалася пожежа.

Копирайт изображения Akipress.com

Після цього з'явилися повідомлення, що натовпу вдалося увірватися на подвір'я і захопити спецпризначенців.

Частина прихильників забарикадувалися всередині будинку, вони чекали прибуття силовиків.

Атамбаєв на свободі

Затримати Атамбаєва силовикам не вдалося. "Прихильники Алзамбека Атамбаєва захопили спецпризначенців у його будинку", - повідомляє "Акіпресс".

Держкомітет нацбезпеки заперечує, що спецпризначенці здалися прихильникам колишнього президента. "Це не відповідає дійсності, наразі операція триває", - заявили у відомстві.

Раніше про затримання Атамбаєва повідомляв представник його штабу. Офіційного повідомлення влади про це не було.

До цього ЗМІ писали, що силовики вивели Атамбаєва з дому і повезли в невідомому напрямку. "Інтерфакс" з посиланням на джерело в силових структурах також повідомляв, що Атамбаєва вивезли на вертольоті.

Проте пізніше депутат Ірина Карамушкіна заявила, що Атамбаєв все ще перебуває у своєму будинку.

Адвокат колишнього президента Сергій Слєсарєв заявив: "Атамбаєв перебуває у безпечному місці".

Вночі Атамбаєв виступив у ефірі лояльного до нього телеканалу "Апрєль".

"Сьогодні була спроба захоплення експрезидента, на жаль, постраждали невинні мирні люди, тому що на захоплення був відправлений загін спецпризначення "Альфа", - заявив він.

"Заради того, аби змусити Атамбаєва замовчати, арештувати його чи вбити, влада йде на те, щоб розстрілювати мирних громадян", - додав Атамбаєв.

Ближче до ночі, як повідомили інформагентства, силовики залишилися село Кой-Таш.

Позбавлення недоторканності

Атамбаєв очолював Киргизстан з 2011-го по 2017 роки. 27 червня парламент країни позбавив його недоторканності, яку він мав навіть після закінчення терміну своїх повноважень.

Парламентарі звинувачують Атамбаєва у причетності до корупції при модернізації ТЕЦ Бішкека, незаконній трансформації земель, звільненні кримінального авторитета Азіза Батукаєва, в узурпації влади.

Копирайт изображения president.kg/ru

Сам Атамбаєв заявляв, що всі звинувачення є "абсурдними і безпідставними" і викликані "лише прагненням чинного президента усунути політичного опонента".

Нинішній президент країни Сооронбай Жеенбеков нещодавно підписав закон, що дозволяє позбавляти експрезидентів недоторканності. Жеенбеков перервав відпустку і повертається до Бішкека.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!