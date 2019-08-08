Тихоходи вижили на Місяці після аварії космічного апарата

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Крихітні безхребетні, які вважаються найживучішими істотами на Землі, були на борту ізраїльського місяцехода "Берешит", який розбився у квітні цього року. Керівник місії переконаний, що вони вижили.

Американський підприємець-інноватор Нова Співак, керівник біологічного проєкту "Місія Ковчег", який проводив експеримент і відправив тихоходів на Місяць, розмістивши їх на борту ізраїльського апарату, абсолютно впевнений: вони вижили під час аварії і зараз перебувають на поверхні супутника Землі.

Тихоходи - це єдині відомі науці істоти, здатні перенести замороження до абсолютного нуля і нагрів до 150 градусів Цельсія, сильну радіацію, відсутність кисню і води, причому можуть жити так впродовж багатьох десятиліть.

Тихоходи не пристосовуються до екстремальних умов, а впадають у криптобіоз - глибоку сплячку. В цьому стані, дуже схожому на смерть, життєдіяльність призупиняється, а швидкість обміну речовин у них падає до 0,01% від нормальної.

При розмірі менш ніж 1 міліметр, "водяний ведмідь", як іноді називають тихоходів, має голову і вісім ніг. У жорстких умовах ці тварини втрачають і голову і кінцівки, але згодом здатні їх регенерувати.

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Тихохода можна висушити. При дегідратації в його клітинах вода заміщується білком, що зберігає дієздатність клітин. Щоб після цього оживити тварину (генетично близьку до круглих червів), достатньо кількох крапель води.

Саме у стані криптобіозу сотні тихоходів вчені й помістили на борт космічного апарату "Берешит". Частина з них була заплавлена всередину штучного бурштину, частина - приклеєні на каптоновий скотч, який витримує сильні перепади температури.

"Ми впевнені, що шанси на виживання тихоходів на Місяці дуже високі", - заявив Співак.

Його фонд створює запасну колекцію генофонду живих істот нашої планети, розсилаючи біозразки в різні місця Сонячної системи, щоб у людства був шанс відродити їх в разі раптової катастрофи на Землі.

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Оскільки "водяні ведмеді" ще у 2007 році успішно вижили під час експерименту у відкритому космосі, вони стали найкращими - і єдиними - кандидатами на участь в проєкті "Місія Ковчег".

"Тихоходи ідеально підходять для цього завдання - вони мікроскопічні, багатоклітинні і одні з найбільш витривалих істот на Землі", - каже Нова Співак.

Втім, навряд чи тихоходи, що впали на поверхню Місяця під час аварії "Берешита", розбіглись по ній і освоюють кратери супутника Землі. Щоб вийти зі сплячки, їм необхідний контакт з водою.

Теоретично можливо під час майбутніх висадок на Місяць зібрати шматки бурштину і клейкої плівки з тихоходами, привезти назад на Землю і вивчити наслідки тривалого перебування на Місяці для живого організму.

Після попередніх експериментів з виходом у відкритий космос тихоходи навіть приносили здорове потомство.

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