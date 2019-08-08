Зеленський розповів, де в Україні дозволять казино

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Зранку у четвер, 8 серпня, Володимир Зеленський виступив на українсько-турецькому бізнес-форумі в Стамбулі і розповів, зокрема, про плани легалізувати ігровий бізнес.

"Ми легалізуємо азартні ігри, а саме роботу казино в п'ятизіркових готелях", - сказав президент України.

Наразі в Україні працюють всього 9 п'ятизіркових готелів. Три з них - у Харкові, по два - в Одесі, Києві та Трускавці.

Він додав, що такий дозвіл стимулюватиме розвиток туристичного сектору, - зокрема в регіонах біля Чорного моря.

"Тут ми хочемо зростати разом, тому хочемо бачити в турецькому бізнесі не конкурентів, а партнерів. Давайте разом розвивати туристичний бренд Чорного моря у світі", - додав президент.

Що ще пообіцяв Зеленський?

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Під час свого виступу Зеленський також розповів і про інші зміни, які, за його планами, чекають на Україну.

"За найближчі п'ять років Україна зміниться кардинально. Наша економіка зростатиме на 5-7% на рік, і я запрошую турецький бізнес зростати разом".

"За цей час ми проінвестуємо в українську економіку понад 20 мільярдів доларів, щоб привести в порядок 24 тисячі кілометрів наших доріг, збільшити кількість реально працюючих аеропортів до 15, забезпечити розвиток п'яти морських портів, щоб істотно збільшити їхню потужність", - сказав президент.

Він також пообіцяв що вже цієї осені парламент ухвалить закон про концесії і проведе земельну реформу.

"Це дозволить вже наступного року створити ринок землі на 40 мільйонів гектарів. Землі, що є однією з найкращих в світі за своєю якістю", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що в Україні вже є турецькі компанії, які користуються українською землею, і сподівається, що з часом таких компаній ставатиме все більше.

Візит до Туреччини

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Напередодні Володимир Зеленський прибув до Туреччини з офіційним візитом і вже провів зустріч із президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

Зустріч між президентами країн відбулася у форматі "віч-на-віч" і тривала на годину довше запланованого. Зеленський і Ердоган говорили про Донбас, економічне співробітництво, анексію Криму і проблему переслідування кримських татар, а також про співпрацю у будівництві доріг та аеропортів.

Реджеп Ердоган під час брифінгу висловив співчуття у зв'язку з загибеллю українських військових вчора на Донбасі і називав Володимира Зеленського другом.

"Ми переглянули кроки, які повинні зробити на шляху розвитку економічного співробітництва між двома країнами. Настав час фіналізувати переговори про створення зони вільної торгівлі між Україною і Туреччиною,- сказав за підсумками зустрічі пан Ердоган. - Минулого року 1,3 млн українців відвідали Туреччину, це найкращий показник того, як розвинулись гуманітарні зв'язки між нашими народами".

Володимир Зеленський, своєю чергою, подякував Туреччині за підтримку українського суверенітету і нагадав, що Реджеп Ердоган одним з перших привітав його з перемогою як після президентських виборів, так і після парламентських.

Окрім того, він висловив сподівання про збільшення обсягів торгівлі між країнами та запросив турецький бізнес працювати до України.

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